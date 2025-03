Biatlonisté se s teplem vyrovnávají po svém. Mikyska ustřihl kombinézu

O víkendu už zahrnuje program biatlonového Světového poháru v Novém Městě na Moravě dva závody za den. A tak už se nešlo vyhnout tomu, že některý se pojede za vyšších teplot. Konkrétně v sobotu to bylo při stíhacím závodu mužů 15 stupňů Celsia. Tomáš Mikyska už při čtvrtečním večerním sprintu odhazoval čelenku. Teď bylo odlehčení jeho outfitu ještě drastičtější. Vzal nůžky a zkrátil nohavice své kombinézy. Co na to ostatní?