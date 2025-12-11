Návrat hříšnice. Simonová si odpykala trest za krádež. Jak to poznamená tým?
Trest zákazu činnosti jí vypršel v neděli a už v pátek nastoupí Julia Simonová ke svému prvnímu závodu olympijské sezony. Kolegyně Amandine Menginová musí do nižšího IBU Cupu, aby vítězka Světového poháru ze sezony 2022/23 ukázala, že ani usvědčení z krádeže kreditní karty reprezentační kolegyně a odsouzení nepoznamenají její biatlonový um. Francouzka se nejprve otestuje ve sprintu, a dost možná také nastoupí do sobotní štafety. Jak to poznamená ženský tým?
V cíli se sice nijak vřele neobjaly, přesto neměly problém postavit se vedle sebe na fotografii se zlatými medailemi po výhře v ženské štafetě na únorovém mistrovství světa v Lenzerheide. Vztahy mezi Justine Braisazovou-Bouchetovou a Julií Simonovou už dřív výrazně nabouralo obvinění, že Simonová ukradla a zneužila kreditní kartu své týmové parťačky.
Toto nařčení bylo velkým jablkem sváru mezi dvěma špičkovými biatlonistkami, ovlivnilo ale atmosféru v celém týmu. Alespoň takové zprávy zaznívaly ze zákulisí. Navenek byste však prakticky nic nepoznali. Oběma biatlonistkám se v minulé sezoně totiž dařilo skvěle. Simonová získala na posledním MS hned čtyři zlaté medaile, Braisazová-Bouchetová dvě zlata a jeden bronz. K tomu společně přidaly hned několik medailí ze štafet ve Světovém poháru.
„Navzdory obtížím se dívkám podařilo zůstat profesionálními a lidskými,“ chválila celý ženský tým biatlonová superstar dřívějších let Martin Fourcade. Podle něj by podobná situace v jiných sportech znamenala rozpad týmu. Francouzským biatlonistkám se ale podařilo vyjít z ní velmi dobře. A to i poté, kdy byla letos v říjnu Simonová soudem v Albertville uznána vinnou.
Devětadvacetiletá sportovkyně se ke krádeži sama doznala a soud jí uložil tříměsíční podmíněný trest odnětí svobody a pokutu 15 tisíc eur (asi 360 tisíc korun). K tomu ještě přidal Francouzský lyžařský svaz šestiměsíční zákaz činnosti – měsíc „natvrdo“ a pět měsíců podmíněně. Simonové se tak ulevilo, že stihne únorové olympijské hry. Přišla jen o první zastávku nového ročníku Světového poháru v Östersundu.
Fourcade vyzdvihl trenéra: Máme štěstí
Trest jí vypršel 7. prosince, a tak ji mohli trenéři hned nominovat do Hochfilzenu. Tam to pro ni ale asi nebude úplně snadné. „Ostatní národy se na ni budou zpočátku nejspíš dívat trochu podezřívavě, ale věřím, i na základě předchozích zkušeností, že z toho může vytěžit a dosáhnout velkých věcí,“ řekla členka vítězné francouzské štafety z Her 1992 Corinne Niogretová.
Tato francouzská biatlonová legenda přeje Simonové úspěšný návrat do SP. „Každý má právo na svůj názor na sankci, ale ona byla potrestána a teď je zpět. Tohle se táhne už dva roky, vždycky byly dobré výsledky, takže doufám, že to pro všechny dobře dopadne,“ věřila Niogretová.
Velké výzvě v nepříjemném období čelily nejen biatlonistky, ale také jejich trenéři. Zasloužilý střelecký kouč Jean-Paul Giachino prý dokonce mluví o konci své kariéry po této sezoně.
„Máme štěstí, že v čele tohoto týmu stojí Cyril Burdet, který vždy kladl velký důraz na řízení lidí. To je jeho poznávací znamení. Navzdory okolnostem se mu podařilo udržet si důvěru všech. Je to úspěch, který stojí za zmínku, protože to nebylo snadné pro disciplínu, sportovce ani vedení,“ vyzdvihl Fourcade druhého trenéra.
Už v pátek odpoledne čeká Burdeta a Giachina další rozhodování, koho postavit do sobotní štafety v Hochfilzenu. V minulé sezoně ale neměli problém nominovat do ní jak Braisazovou-Bouchetovou, tak i Simonovou. I tentokrát proto zřejmě rozhodne hlavně aktuální forma.
Sestava Francouzek v Hochfilzenu:
- Camille Benedová
- Justine Braisazová-Bouchetová
- Gilonne Guigonnatová
- Lou Jeanmonnotová
- Oceane Michelonová
- Jean Richardová
- Julia Simonová*
Pozn.: Nahradila v nominaci Amandine Menginovou, která startovala v Östersundu.