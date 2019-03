Březinovi vyšel krátký program, na MS bojuje o elitní desítku | iSport.cz

Březina, který loni skončil na MS desátý, si v úvodní části soutěže vedl lépe než na lednovém mistrovství Evropy. Skočil kombinaci čtverného salchowu s dvojitým toeloopem, krásný trojitý flip a dobrý axel, i když po něm neměl ideální výjezd. Získal 86,96 bodu, což je o více než tři body lepší známka než na ME. Zaostal ale o více než šest bodů za životním krátkým programem z podzimního závodu Grand Prix v Helsinkách, kde se mu podařilo přidat za čtverný skok trojitý toeloop.

"Myslím, že to nebyl špatný program. Byly tam jen trošku minimální chybičky v těch výjezdech, nebyly úplně čisté. Kdyby tam ty výjezdy byly lepší, tak by ty plusové body byly jinde. Ale nemůžu si stěžovat, je to dobrý začátek," uvedl Březina na svazovém facebooku.

Před sobotními volnými jízdami jako třetí nejlepší Evropan ztrácí jen 1,28 bodu na sedmého Francouze Kevina Aymoze. Na rozdíl od ME neplánuje zařadit dva čtverné salchowy, celou Grand Prix totiž odjel s jedním. "Myslím si, že na sto procent pojedeme stejně jako celou sezonu, že ty dva čtveráky riskovat nebudeme, i když to naježděné mám. Myslím, že je zbytečné riskovat. Zajedu to, co mám natrénované a co vím, že jsem schopen zajet na sto procent," prozradil.

Chen jako jediný z favoritů na zlato odjel čistý krátký program se dvěma čtvernými skoky, lutzem a toeloopem. Získal 107,40 bodu a má blízko k obhajobě titulu. Druhý je překvapivě jeho krajan Jason Brown, kterému skvělé provedení krátkého programu bez čtverného skoku vyneslo 96,81 bodu.

Nedařilo se favorizovaným Japoncům. Dvojnásobný olympijský vítěz Juzuru Hanju, který se vrací po listopadovém zranění kotníku, zaváhal u plánovaného čtverného salchowu. Ubral z něj dvě obrátky a nezískal ani bod, protože sólový dvojitý skok v krátkém programu není povolený. Průběžně je tak třetí se ztrátou dvanácti a půl bodu na Chena. Stříbrný olympijský medailista Šoma Uno zase upadl při nedotočeném pokusu o čtverný flip a je šestý.

Ještě víc kazili Rusové. Nejlepší z nich Michail Koljada, který loni získal bronz, je až desátý. Zatímco na ME v krátkém programu překonal stobodovou hranici, tentokrát získal pouze 84,23 bodu.

Volné jízdy mužů jsou na programu v sobotu od 9:30 SEČ.

Mistrovství světa v krasobruslení v Saitamě (Japonsko):

Muži - po krátkém programu: 1. Chen (USA) 107,40, 2. Brown (USA) 96,81, 3. Hanju (Jap.) 94,87, 4. Zhou (USA) 94,17, 5. Rizzo (It.) 93,37, 6. Uno (Jap.) 91,40, ...8. Březina (Česko) 86,96.