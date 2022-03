Krasobruslař Březina končí: Už jsem neměl motivaci chystat se na MS

Od olympijských her 2018 v Pchjongčchangu protahoval kariéru vždy o rok a nakonec z toho byla čtvrtá olympijská účast. „Věděl jsem, že pokud to dojde až do olympiády, tak po olympiádě skončím,“ řekl. Nic na tom nezměnilo, že na hrách po pokaženém krátkém programu nepostoupil do volných jízd. „Sice jsem přemýšlel nad mistrovstvím světa, ale nakonec jsem už dospěl k tomu názoru, že jsem neměl motivaci, neměl jsem ten náboj pokračovat dál a být ještě v tréninku na další závod,“ prozradil.

Motivace mu možná trochu scházela už při individuálním závodě na olympijských hrách. „Jeli jsme tu týmovou soutěž, na kterou jsem se připravil. Sice čtverák nevyšel, ale zbytek krátkého programu byl zajetý perfektně. Myslím, že jsem trošičku vyčerpal náboje,“ přemítal. Cení si ale osmého místa, kterého čeští krasobruslaři při premiéře v olympijské týmové soutěži dosáhli.

Místo vlastní tvrdé přípravy v kalifornském Irvine pod vedením Rafaela Arutjunjana zůstal v tomtéž klubu jako trenér. „Samozřejmě je to jiné, ale přitom je to úplně stejné. Jsem na zimáku stejně celý den, moc se toho nezměnilo. Změnilo se jen to, že místo svého vlastního tréninku někoho trénuji,“ popisoval svůj aktuální denní režim. Ze Spojených států se s Arutjunjanem vydají v květnu do Ostravy, aby navázali na předcovidovou tradici kempů pro české krasobruslaře.

Bude vzpomínat na spoustu svých programů, nejen na bronzové mistrovství Evropy v Záhřebu. Nadchla ho olympijská premiéra ve Vancouveru 2010 i následné mistrovství světa, kde debutoval čtvrtým místem. A povedené okamžiky měla i jeho rozlučková sezona. „Budu vzpomínat i na tohle mistrovství Evropy v Tallinnu, kde jsem zajel čistou volnou jízdu. Sice bez čtverného skoku, ale byl jsem jen o bod za svým osobním maximem,“ dodal.

Při jeho absenci Česko na světovém šampionátu nemá v mužské kategorii zastoupení.