Konec zázračných dětí? Šéfové chtějí zakázat 15letým bruslařkám závodit

Kongres Mezinárodní bruslařské unie (ISU) bude v červnu projednávat návrh na zvýšení minimálního věku závodníků v krasobruslařských soutěžích ze současných 15 na 17 let. Měl by růst postupně, takže nová věková hranice by platila od předolympijské sezony 2024/2025. Je to reakce zejména na situaci v Rusku, kde mladinké dívky díky své technické převaze válcují konkurenci, ale jejich aktivní kariéry netrvají dlouho.

Naposledy se v centru pozornosti ocitla Kamila Valijevová, která v první seniorské sezoně jako patnáctiletá dominovala, získala evropský titul a byla favoritkou olympijské soutěže. V Pekingu ale vyšel najevo její pozitivní dopingový test z prosince, a i když směla závodit, situaci psychicky neustála a skončila čtvrtá. Vyhrála sedmnáctiletá Anna Ščerbakovová před stejně starou Alexandrou Trusovovou. Valijevová odcházela v slzách do zákulisí, před medailovým ceremoniálem vzteky a zklamáním plakala i Trusovová.

Vyvolalo to další intenzivní debaty o posunu věkové hranice v krasobruslení. Za měsíc se na stole ocitne návrh rady ISU, jehož obsah zveřejnil server insidethegames. Pro nadcházející sezonu by ještě hranice 15 let měla zůstat, od roku 2023 by se měla zvednout na šestnáct a o rok později by měl začít platit minimální věk sedmnácti let. Předepsanou hranici musejí krasobruslaři dovršit před 1. červencem roku, v němž sezona začíná. "Mělo by to krasobruslařům umožnit přizpůsobit postupně novým věkovým hranicím a také to zamezuje tomu, aby se závodníci, kteří už soutěžili mezi dospělými, museli vracet do juniorů," uvedla rada ISU.

Jako hlavní důvod plánované změny autoři návrhu uvedli příliš krátké kariéry elitních krasobruslařek. "Od roku 1994 bylo pěti různým olympijským vítězkám v krasobruslení 15, 16, nebo 17 let, když získaly titul. Tři z těchto pěti šampionek v dalším roce už nezávodily na mistrovství světa. Zbývající dvě závodily jen v tom následujícím roce, než ukončily aktivní kariéru. Zdá se, že debutovat na seniorské úrovni v patnácti letech nemotivuje krasobruslařky k dlouhé kariéře," upozornili. Pravidla by podle nich měla být přizpůsobená tomu, aby podporovala možnost dlouhých sportovních kariér.

Proti zvýšení věkové hranice dlouhodobě vystupuje Rusko, jehož závodníci ale nyní nesmějí startovat na mezinárodních soutěžích kvůli vojenské invazi na Ukrajinu. Nejasný je osud ruských a běloruských delegátů na kongresu, který se uskuteční od 6. do 10. června v thajském Phuketu. Na jeho začátku se pravděpodobně bude hlasovat, zda se ho mohou ruští a běloruští funkcionáři zúčastnit.