Rusové mají do Ostravy zákaz, česká reprezentace výrazně omlazuje

Nejlepší juniorští krasobruslaři se už podvanácté představí v Ostravě na prestižní soutěži ISU Junior Grand Prix (31. srpna až 3. září). Žádné jiné město v historii nepořádalo těchto závodů víc. Poprvé ovšem budou chybět Rusové. Kvůli invazi na Ukrajinu mají zákaz. Stejně tak Bělorusové. „V krasobruslení mají zákaz generálně na všech soutěžích,“ potvrdil Stanislav Židek, předseda Českého krasobruslení. „Netýká se to jen soutěží Grand Prix, ale i mistrovství světa a Evropy.“

ISU Junior Grand Prix je tradičně přehlídkou talentů a hvězd budoucnosti. V Ostravě půjde o druhý podnik sedmidílné série, finále bude v italském Turíně. Česká výprava bude mít deset zástupců (3 taneční páry, tři junioři, tři juniorky a jedna sportovní dvojice). Největší ambice má taneční pár Kateřina a Daniel Mrázkovi, který už dokázal vyhrát například na Trophee Metropole Nice Cote d’Azur.

„Závod od závodu se zvedají, daří se jim sbírat medaile, v naší výrazně omlazené sestavě mají největší šanci na výrazný úspěch,“ věří Stanislav Židek. „Doufám, že domácí prostředí a fanoušci pozvednou i další naše závodníky.“

Do Ostravy se sjelo celkem 106 reprezentantů z 32 zemí. „Chybí Rusko, ale vůbec poprvé se u nás představí například zástupci Vietnamu, Malajsie, Indonésie nebo Moldavska. Nechybí silná reprezentace USA, Kanady, Japonska nebo Číny. Řada začínajících hvězdiček, které za pár let mohou sbírat medaile na olympiádách nebo mistrovství světa. Pro diváky to bude ohromně zajímavé.“

V českém týmu se představí i ostravští krasobruslaři Damián Malczyk (15 let) a vůbec poprvé i čtrnáctiletý Vojtěch Warisch. „Těším se, chtěl bych zajet čistě a doufám, že nebudu poslední,“ pousmál se Warisch. Zkušenější Malczyk už na ISU Grand Prix startoval před rokem v Rakousku, skončil tam mezi juniory sedmnáctý. „Budeme doma, přijdou kamarádi, rodina, chci se posunout dopředu a ukázat co nejlepší jízdy.“

Lístky jsou v prodeji na pokladnách Ostravar Areny, celodenní vstupné stojí 100 korun.