Změna v krasobruslení: závody až od sedmnácti. Kvůli nám, zlobí se Rusové

Minimální věk pro účast v krasobruslařských závodech dospělých vzroste ze současných 15 na 17 let. Přechod bude postupný. Pro příští sezonu bude platit ještě současná hranice, od sezony 2023/24 to bude šestnáct let a od předolympijského ročníku 2024/25 zatím konečná předepsaná hranice 17 let. Dnes to schválil kongres Mezinárodní bruslařské unie (ISU).