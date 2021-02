Ledecká na MS bydlí u jeptišek, Bank ji chválí: Snad to nejsou růžové brýle

Ester Ledecká po pádu dojela sama do cíle, v obličeji měla krev • Repro ČT sport

Příval mokrého sněhu na úvod lyžařského mistrovství světa v Cortině d´Ampezzo znemožnil odjet alpskou kombinaci, a tak Ester Ledeckou v pondělí čekal jen tréninkový den. „Jezdila dobře, byl jsem překvapený, jak jí to šlo,“ usmíval Bank.

Co jste zvládli?

„Dvě jízdy slalom, jednu obřák, pak volnou super-G jízdu na dlouhé placaté sjezdovce. Líbila se mi, ale je otázka, jak to bylo rychlé, jestli to nejsou naše růžové brýle. Jezdila jen sama, takže je to naše domněnka.“

Alpská kombinace byla zatím odložena na neurčito, opravdu to bylo jediné řešení?

„Asi jo. Situace byla šílená. Když sněží a prší, nedá se nic dělat. Kdyby napadl prašan, možná se to dá do odpoledne uklidit, těžký sníh je bez šance.“

Jak jste se o zrušení závodu dozvěděli?

„O půl sedmé jsme dostali informaci, že je rozhodnutí posunuté o hodinu. Mně bylo jasné, že to je jen kvůli tomu, že šéf FIS se tam chtěl jet podívat, než to zruší úplně. Pak to přišlo, myslím, v 7:20. Já jsem byl s Franzem (druhým trenérem Gamperem) na cestě nahoru, jeli jsme zkontrolovat rozjížděcí kopec. Ten nevypadal špatně, byl urolbovaný, ale měkký, tam jsme trénovali.“

Pomůže Ester volnější den, aby byla po přejezdu do Cortiny svěží?

„Ten program je náročný, měli jsme strach, aby nebyla unavená. Ale nebyla. Ve slalomových jízdách předevčírem v rámci druhé fáze po super-G byla velmi živá. Únava by asi letos neměla být žádný problém.“

V úterý bude Ledecká na startu super-G, co bude na trati klíčové?

„Bude důležité všechno. Prudká část, hrozně dlouhá rovinatá část, lyže budou strašně důležité. Samozřejmě, jak se vyspí a jak čistě dokáže přežít tu prudkou část.“

Není vám líto, že se v kombinaci nerozjela?

„Pomohlo by jí to, teď jí to naopak pomůže před kombinací.“

Co pro vás před super-G současné podmínky v Cortině znamenají?

„Pro nás je to dobré, máme dobré lyže. Čím těžší podmínky, tím víc se projeví dobrý servisák.“

Máte informace, kdy by se mohla odložená kombinace jet? Je možné, že se odloží o týden na příští pondělí?

„Možností je víc, ale zatím nic nevíme, jsou to spekulace.“

Pokud by se jelo až v pondělí, jaký to bude mít vliv na Ledecké další program?

„Ester chce trénovat na snowboardu, tak jí to ubere jeden den.“

Takže obří slalom v Cortině, který se plánuje na příští čtvrtek Ester nepojede?

„Zatím to vypadá, že ho nepojedeme. Ale je to furt ve hře.“