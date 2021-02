Ledecká dál bez závodu. Ráno by to šlo, blbé rozhodnutí, zlobil se kouč Bank

PŘÍMO Z CORTINY | Svého prvního závodu na světovém šampionátu v Cortině d'Ampezzo se Ester Ledecká stále nemůže dočkat. Po pondělí alpské kombinaci bylo kvůli počasí odloženo i úterní super-G. Pořadatelům nevyšel risk s přesunutím závodu na odpolední termín, což zřejmě udělali kvůli požadavkům vlastníků televizních práv. „Bylo to dost blbé rozhodnutí organizátorů, protože ráno by to šlo,“ litoval Tomáš Bank, trenér Ledecké.

Když bylo o všem jasno, Ester Ledecká u startu na sjezdovce Olympia delle Tofano zahlásila: „Já jsem zástupce sportovců a nesouhlasím!“

Na Ledeckou zrovna vyšla služba, aby se prala za zájmy závodnic. Tohle však byla jen odlehčená poznámka ve chvíli, kdy už byl boj o včerejší super-G na mistrovství světa prohraný. Pořadatelé zatím na přírodu nestačí. V pondělí museli odložit ženskou alpskou kombinaci kvůli přívalu mokrého sněhu. O den později si za problémy mohli sami. Původní dopolední termín super-G posunuli na třináctou hodinu. Jenže v tu dobu se na kopci válela neprostupná mlha. A neustoupila, nepomohlo ani rozhodnutí o posunutí startu.

„Je to škoda, my byli připraveni na závody. Vůbec mě nenapadlo, že by byly nějak ohroženy. Je to dost blbé rozhodnutí organizátorů, že to přesunuli na ten chlapský termín, protože ráno by to šlo,“ zlobil se Tomáš Bank.

Lyžařský světový šampionát, to není žádný okresní přebor. Jde o solidní byznys, jehož zdar naprosto závisí na prezentaci sportu na televizních kanálech. Pořadatelé proto program každého dne pečlivě konzultují s majiteli televizních práv. A těm se pro ženské super-G zalíbil start těsně po poledni, kdy měli podle původního programu startovat muži. I jejich závod byl ale odložen.

„Asi za to, že si vzali čas těch chlapů, může televize, že jim to přišlo atraktivnější než 10:30. Bylo to špatné rozhodnutí, ale po bitvě je každý generál,“ řekl Bank.

Ledecká prožila první část dne jako obvykle. Zvládla dvě volné jízdy, pak si prošla závodní trať při prohlídce. Pak ještě dvě jízdy na dobrý pocit a pak už se přesunula do zázemí na startu.

„A tam jsme zjistili, že se tam válí mrak. Pak už jsme čekali, ty dvě hodiny, protože jsme tam byli půlhodiny předem,“ líčil Bank.

Startovat se mělo v jednu odpoledne, kdy vládla v cílovém prostoru selanka. Sluníčko svítilo, takže bylo možné na sněhu stát jenom v lehkém svetru. Do toho hrála z amplionů muzika, včetně The Weeknd, nedávné hvězdy přestávkové show při Super Bowlu. Mlha na kopci byla ale vytrvalá. Než byl závod zrušen, trvalo to dlouhých devadesát minut. Ledecké prospělo, že měla startovní číslo 11, takže se nemusela hnát do zimy kolem startovní brány.

„Naštěstí jsme zůstávali celou dobu v hospitality, takže byla Ester v teple, mohla se v klidu připravovat. Nebyla na startu jako některé holky, které už byly svlečené v kombinézách,“ pochvaloval si Michal Lešák, Ledecké fyzioterapeut. „Neztuhla, dokázali jsme dát ještě jednu volnou jízdu mezitím, takže i ten dnešní odložený závod dopadl dobře, co se týče přípravy.“

Mohlo ale být možná ještě líp, kdyby se jelo. Ledecká byla nastartovaná závodit. Kouč Bank navíc natočil předjezdce, takže jí na start poslal čerstvé informace o stavu trati.

„Filmoval jsem předjezdce, což asi dělal málokdo. Poslal jsem to Ester mailem, takže jako jedna z mála měla tu jízdu dopředu, mohla si ji několikrát pustit. Myslím, že byla dobře připravená, škoda…“ ulevil si Bank.

Ledecká je ale na podobné přesuny zvyklá. Po programu na závodní sjezdovce zase sklouzla do své uzavřené bubliny.

„Závodní den probíhá standardně až do doby, než přijedeme zpátky bez závodů. Pak se nají a začneme regeneraci, režim je stejný jakoby ten závod proběhl. Moc se to nemění krom toho, že neodjede závod,“ vysvětluje Lešák.

Z programu světového šampionátu se zatím stala solidní bramboračka. Kvůli problematické předpovědi se nebude závodit ani ve středu. Šampionát by se tak měl konečně rozjet ve čtvrtek ženským i mužským super-G. Ledecká zatím komplikovanou situaci zvládá.

„U oběda byla v pohodě. Smála se, říkali jsme si fórky. Ale samozřejmě byla trochu zklamaná, že se nejelo,“ uvedl Bank. „Že máme jeden trénink, na to jsme zvyklí. To není neznámý kopec, máme odsud spoustu starých videí, není velký problém.“

Ve středu čeká Ledeckou zřejmě volnější program s pár tréninkovými jízdami. A ve čtvrtek, snad, konečně ostrý start do šampionátu.