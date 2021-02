Komedie na MS: Zvláštní skok byl bránou do pekel. Čech se blýskl

Rakušan Christian Walder s jedničkou na kombinéze vletěl na hranu a padal do hluboké díry. Vejít se po dopadu do nejbližší brány? Nemožné!

Stane se… Jenže Švýcaři Loic Meillard a Mauro Caviezel s dvojkou i trojkou dopadli úplně stejně. Kamery hledaly tvář šéfa závodu Denise Constantiniho. Jako by ho obviňovaly: „Chlape, co jste to vymysleli?“

Tohle místo se stalo úzkým hrdlem. Pořadatelé ho nazvali Ghedinovým skokem podle slavného místního rodáka Kristiana Ghediny. Kandidátům na medaile teď o něm nahoru na start chodily rychlé informace. Super-G si totiž borci dopředu nemůžou projet.

„Mysleli jsme, že mít brzké startovní číslo bude výhoda. Ale před touhle pasáží bylo dobré vědět, že je před skokem i po něm třeba přibrzdit,“ řekl Maillard, jedna z úvodních obětí.

Třem lyžařům z první linie už nemohlo pomoct nic, ostatní závodníci ale v kritické části přizpůsobili jízdu. Nezbylo jim než výrazně zpomalit, místo skoku pasáž projet a pak se vejít do dvou dalších těsných branek.

„Ten skok byl trochu záludný,“ vysvětloval reprezentant Jan Zabystřan. „Na prohlídce jsem si říkal, že to pojedu na čistý oblouk, ale od čísla čtyři si tam všichni šoupali a celý ten prudký jeli v takovém driftu.“

Cortina je sice klasickým lyžařským centrem, mužská sjezdovka pro rychlostní disciplíny Vertigine je ale nová. Jméno dostala podle dokumentárního filmu o cortinské olympiádě 1956. Jmenoval se Vertigo. Závrať…

„Je otázka, co se tam vůbec dá postavit. Já bych to tam nechtěl stavět, protože to vážně není snadné,“ hodnotil lyžařský kouč Tomáš Bank. „Asi ale tu kritickou pasáž mohli zkusit víc otevřít, takhle to první tři odsr…“

Do cíle se nedostalo masivních 21 závodníků. Svého vítěze ale netradiční závod dostal. Je jím favorizovaný Rakušan Vincent Kriechmayr. Velký den měl ale i Zabystřan. Technicky náročnou tratí se propletl jako dvacátý. Od druhého mezičasu navíc patřil mezi vůbec nejrychlejší, tuhle pasáž jel dokonce líp než vítězný Kriechmayr. Navíc celkem ztratil jen necelé dvě sekundy.

„Mám docela radost. Hodně lidí vylítlo, ale s dvacátým místem jsem spokojený. I s tou ztrátou. Pro kombinaci by to mohla být docela dobrá ztráta, která by se mi na té placce na slalom mohla vyplatit,“ těší Zabystřana, jehož hlavním úkolem na MS je pondělní alpská kombinace.

MS ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo - superobří slalom:

Muži:

1. Kriechmayr (Rak.) 1:19,41, 2. Baumann (Něm.) -0,07, 3. Pinturault (Fr.) -0,38, 4. Seger (Kan.) -0,42, 5. Paris (It.) -0,55, 6. Mayer (Rak.) -0,60, 7. Bailet (Fr.) -0,72, 8. Ganong (USA) -0,75, 9. Sander (Něm.) -0,88, 10. Feuz (Švýc.) -0,93, ...20. Zabystřan (ČR) -1,92.