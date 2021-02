Servisman vybral Ledecké stříbrné lyže: Sjezdovka je sci-fi

Tovární tým Atomic svolal na páteční odpoledne rychlou poradu, na níž mozkový trust hodnotil data z tréninků sjezdu.

„Bývalí závodníci Evropského poháru nám tu testují Esterčiny lyže. Dostáváme zpětnou vazbu, jaké lyže jsou rychlé, a jaké pomalé,“ vysvětluje Miloš Machytka, servisman české hvězdy. „Vyšlo z toho, že Ester jely lyže, na kterých byla druhá v Crans Montaně, ty použijeme. Zkoušeli jsme loňské vítězné z Lake Louise, ale byly pomalejší.“

Pátek byl na sjezdovce Olympia delle Tofane testovacím dnem. Cíl byl jasný. Vybrat pro sobotní závod vítězné lyže. Podmínky v Cortině se v posledních dnech neustále měnily. Před týdnem padaly hromady mokrého sněhu. Pak už na upravenou trať dorazil čerstvý prašan. Ve čtvrtečním super-G byla trať ještě měkčí. Tentokrát z ní bude lyžařská pohádka.

„Trať není prolévaná vodou, je to čistý, přírodní sníh. Pro nás, trenéry, je to sci-fi sjezdovka. I tréninkové lyže se tam zaříznou. Není to čistý led jako v Kitzbühelu nebo Bormiu. Bude to nejhezčí sjezd a bude krásná viditelnost. Problém je jenom přechod mezi sluncem a stínem,“ líčí Machytka.

V Dolomitech má přijít mráz Samec. Brzy ráno můžou teploty padnout i pod minus dvacet stupňů Celsia.

„Sníh může mít minus třicet. Tam hrozí, že se lyže může spálit, povrch bude nesmírně agresivní,“ upozorňuje Machytka. „To riziko tam je, lyže na to musí být připravená, napuštěná velkým množstvím vosků, tak aby se nestihla spálit. Vosk budeme zažehlovat. Máme naštěstí UV lampu. Toho vosku pod ní dostaneme do lyže víc, na kopci to vydrží déle.“

V tradiční loterii při výběru startovního čísla zvolila Ledecká devítku. Přesto, že v trénincích jezdily nejrychleji závodnice s ještě o něco vyššími numery.

„Ale je tu riziko nerovností jako v super-G, kde Ester měla na trati rýhu. Takže si Ester řekla o nižší číslo, ale zase ne úplně, aby měla zpětnou vazbu,“ vysvětluje Machytka.

O lyže se Ledecké stará zkušený fachman, který velkou část kariéry doprovázel slalomářku Šárku Strachovou. Slavil s ní zlatou medaili na MS 2007 v Aare, stříbro z MS 2009, bronz z olympijského Vancouveru a dvě vítězství ve Světovém poháru. Naději na medaili vidí i nyní.

„Chtěli bychom. Corinne Suterová byla v tréninku od Ester šest setin. A je to nejlepší sjezdařka světa. Nejlepší jsou tady Rakušanky. Mají to tady najeté, hodně tu trénovaly před Vánoci,“ uvažuje Machytka. „Super je, že Ester má vždycky šanci vyhrát. Jestli pak dojede první, osmá, to je o trošku. Ale ta šance tu určitě je. Děláme všechno pro to, aby to bylo co nejlepší.“