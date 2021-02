Nejšťastnější kousek v životě! Ve 117 km/hod ho zachránila tahle otočka

Bylo to jako zázrak! Maxence Muzaton se dostal při sjezdu na mistrovství světa do problémů poté, co mu zahranila lyže. Z nouze se ale dostal neuvěřitelnou otočkou, která bude letos určitě hitem silvestrovských pořadů.

„Podívejte, z čeho se dostal! Dokončená třistašedesátka a ještě z toho odjel!“ hlásil do světa komentátor Eurosportu Nick Fellows. „Byl to jeden z nejšťastnějších kousků, jaký jsem kdy viděl. Jak to zvládnul, že zůstal na lyžích?“

Muzatonova exhibice vzbudila úžas i v tiskovém středisku kousek od cíle. Tiskový sál zaplnily výkřiky a následně Francouzův kousek novináři ocenili sborovým potleskem.

Muzaton zatím nezažívá tak povedenou sezonu jako vloni, kdy skončil například pátý na slavném Hahnenkammu v Kitzbühelu. Na mistrovské sjezdovce Vertigine ale ukázal, že lyžovat umí a dovede si poradit i v kritické situaci.