Triumf Ledecké: komentář jako na olympiádě? Křížová hledá, kde je hrana

Sama Ledecká cítila, že udělala během závodu hodně chyb. V cíli byla dokonce na sebe naštvaná, a proto se ani pořádně neradovala z nejrychlejšího času. Komentátorka Klára Křížová ale i tak měla z jejího výkonu husí kůži.

Jak se vám líbila její jízda?

„Je to obrovský úspěch, vzhledem k tomu, jak Tomáš Bank zmiňoval, že neměli moc možnost trénovat sjezd a a super-G, i pro ně to bylo, nechci říct překvapení, ale před závodem netipovali na vítězství. Bylo to velmi příjemné překvapení.“

Ledecká byla přesto hodně sebekritická, viděla jste i vy významnější rezervy?

„Významnější rezervy bych to nenazvala, ale chyby tam byly, nejenom u ní. To k tomu patří, bezchybná závodní jízda se stává jednou za čas, a ne vždy je to výhra. Ester to zvládla nejrychleji.“

Na olympiádě v Pchjongčchangu to vaše kolegyně Lucie Hrstková-Pešánová docela schytala, když na chyby během zlaté jízdy upozorňovala. Máte to při komentování v hlavě?

„Ono to je právě strašně na hraně, aby si divák nemyslel, že je to myšleno kriticky, jak to říkala Lucka na olympiádě. Ano, chyby tam byly, ale to k tomu patří. Každá závodnice chyby dělá, důležitý je čas a ten byl nejrychlejší v neděli i v Pchjongčchangu.“

Jak jste tu jízdu prožívala?

„Já jsem říkala, že je fajn, že mě diváci jenom slyší a nevidí, já tam jsem opravdu nervozní, poklepávám nohama. Prožívám to nejenom s Ester. Mně se těžko komentuje, když vím, jak bolí pád. Když vidím nerovnost, vím, co může přinést. Je těžší zachovat klidnou hlavu a nevyjeknout. Včera se mi párkrát podařilo, že jsem se vyjádřila i tím, že jsem vyjekla. Holt, u mě to tak je, jízdu prožívám s nimi.“

Jak se vám obecně líbil projev Ledecké v prvním rychlostním víkendu sezony?

„Jako vždycky, ona je povahou opravdu závodník. Na startu umí hlavu přepnout do závodního módu, jde do toho hlava nehlava. Samozřejmě, se zdravou dravostí. Je psychicky i fyzicky velmi dobře připravená. Že nemá naježděno, je do dalších závodů velké plus. Jak bude mít za sebou víc jízd, může se holkám přibližovat. Ona je závodník tělem a duší, což je velmi důležité.“

Ledecká už minulou zimu bojovala o malý globus ve sjezdu. Je reálné, že na něj teď zaútočí v super-G?

„Reálné, nereálné... Těžko říct po prvním závodě. Určitě na to má nakročeno. Ale takových závodnic jako Ester, které by měly možnost o křišťálový globus bojovat, je pět, šest. Bude záležet, jak se holky budou pohybovat závod od závodu. Kolikrát budou na bedně, kolikrát v top pětce. Říkat po prvním závodě, jestli na to má, nebo nemá, je hodně ošemetná. Ale pro její klid na duši je důležité, že se jí celkově závody ve Val d´Isere moc povedly. Určitě k tomu má nakročeno.“

Vrcholem sezony bude světový šampionát v Cortině d´Ampezzo, může tam Ledecká bojovat o medaile?

„To je strašně těžko říct. Holek, co usilují o medaili, je šest, sedm, osm... Medaile jsou jenom tři. Ano, je ve skupince holek, které o to můžou bojovat. Musí se ale sejít strašně věcí naráz. Štěstí, technická, fyzická připravenost, psychická odolnost. Má k tomu předpoklady. Bude o to samozřejmě bojovat, ukáže se až daný den.“