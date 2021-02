Krvavý dojezd sjezdu. Baumann šíleně zahučel pod bariéru, vyděsil i soupeře

Romed Baumann patřil i díky zisku stříbrné medaile ze čtvrtečního super-G k aspirantům na cenný kov i v nedělním sjezdu. Po třetím mezičase ztrácel jen 8 setin na vedoucího Vincenta Kriechmayra. Poté ale začal postupně ztrácet, cílovou čáru nakonec proťal se ztrátou 1,30 sekundy na devátém místě (nakonec skončil čtrnáctý).

Pak ale místo toho, aby v poklidu zastavil, ztratil rovnováhu a přišel pád. Následně nekontrolovaným způsobem vlétl do ochranných bariér, lépe řečeno pod ně, čím vyděsil všechny kolem. Okamžitě se k němu začali sbíhat pořadatelé, ale také Dominik Paris, který zrovna dělal rozhovor pro Českou televizi.

Poté, co se podařilo Baumanna dostat zpod bariér, bylo viditelné, jak má zakrvácený obličej, ale přes hrozivě vypadající náraz odešel za potlesku přítomných po svých.

Závod vyhrál Rakušan Vincent Kriechmayr, ktery po triumfu v super-G získal zlato i ve sjezdu.

Kriechmayr jel první a jeho čas 1:37,79 minuty na trati, která měla místy parametry jeho oblíbeného super-G, už nikdo nepřekonal. Nejvíc ho ohrožoval hned po něm jedoucí Němec Andreas Sander, který skončil s odstupem pouhé setiny překvapivě druhý. Bronz získal favorizovaný Beat Feuz ze Švýcarska. Češi nejeli.

Před Kriechmayrem obě rychlostní disciplíny na jednom šampionátu vyhrály jen dvě sjezdařské legendy. Jako první uspěl jeho krajan Hermann Maier v americkém Vailu v roce 1999, kde vyhrál sjezd a o titul v super-G se podělil s Norem Lassem Kjusem. O šest let později získal double Američan Bode Miller v Bormiu.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie):

Muži - sjezd:

1. Kriechmayr (Rak.) 1:37,79, 2. Sander (Něm.) -0,01, 3. Feuz -0,18, 4. Odermatt (oba Švýc.) a Paris oba -0,65, 6. Innerhofer (oba It.) -0,90, 7. Allegre (Fr.) -0,97, 8. Jansrud (Nor.) -1,02, 9. Janka (Švýc.) -1,08, 10. Röa (Nor.) a Bennett (USA) -1,10.