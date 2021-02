Hudec o Ledecké: Ráno vypadala dost depresivně, pak to byl super výkon

Až na jeden moment v sobotním sjezdu Ester Ledecká nijak nechybovala, přesto je to opět bramborová příčka. Čím se to dá vysvětlit?

(úsměv) „Toto úplně vždycky vysvětlit nejde, když se bavíme o setinách sekundy. Ale za mě jela skvělý závod, na to, jak jela v tréninku, teď jela fakt hrozně dobře. Teď se to počítalo, v tréninku ne. Myslím, že si našla rytmus, za což má můj respekt. Protože ráno jsem ji viděl a vypadala, nevím, smutně. Nebo jestli byla rozhašená z tréninku nebo co se dělo, ale rozhodně atmosféra ráno kolem týmu očividně nebyla moc dobrá. Nevěděl jsem přesně, co se děje. Ale pak se postavila na start, zbrchala se a jela fakt moc dobře. Malinká chybička tam byla, ale to už je jenom malinká chybička, zbytek fungoval úžasně.“

Takže její výkon ve sjezdu hodnotíte velmi kladně, až na to jedno zaváhání?

„Až na tu jednu chybu a toho, co se týče psychického nastavení před závodem. Ale to ví jen ona sama, co se dělo. Vypadalo to totiž dost depresivně. Nevím, jestli se z toho pak zbrchala, před startem přecvakla a dala dobrou jízdu. Za to má opravdu můj respekt. Psychická stránka je totiž obrovská součást lyžování. Měla tam pád v Crans Montaně a z toho se vybabrat taky trvá nějakou dobu. Ale to, co jsem viděl teď ve sjezdu, to bylo dobré lyžování a to, co teď musela překonat psychicky, už ví jenom ona.“

Která závodnice se vám ve sjezdu líbila nejvíc?

„Za mě je to Corinne Suterová. Znám ji od nějakých jejích šestnácti, sedmnácti let, jezdili jsme s nimi na ledovci v Zermattu. Znám její přístup, je to žena, která často jezdí dobře, ale nejenom to. Je to moc sympatická holka, skromná a ví jak jet závod, když je to důležité a když jsou na ni tlaky. Přitom je ale opravdu skromná, vždycky se usmívá, normálně se baví s lidma. Za to má můj respekt a vítězství jí hodně přeju.“

Jste přímo na místě, jaké byly v sobotu v Cortině podmínky, jaký byl závodní svah?

„Podmínky jsou úplně neskutečné, jako fakt. Nedá se říct nic špatného, poslední dny na tom opravdu makají. Pán bůh se na nás usmál posledních pár dnů, je tady nádherně, změnily se podmínky, je zima, takže mohli perfektně připravit svah. Myslím, že za všechny tady můžu říct, že jsme rádi, že jsme tady a že se odjel závod v takovém prostředí. Je to ráj na zemi.“

Sjezdovka údajně nebyla ledová, ale tvrdý sníh. Můžete to potvrdit?

„Na ženské straně svahu možná ano. Ale na chlapské straně rozhodně led je. Tam máme kombinace obou, což je obrovský challenge. Nahoře je takový državý zimní sníh, tak jako u ženských, ale před pár dny super-G prolili vodou, takže ve spodní části je to totálně ledovaté, jak bylo -18 stupňů. Takže je tam kombinace led – državý sníh – led – državý sníh. A to občas nevidíte, ale dělá to paseku, protože pak člověk neví, jestli mít brutálně nabroušené lyže, nebo trošičku míň, protože na državém sněhu se hrozně špatně jezdí na ostrých hranách, ale potom to zase nedrží na ledu, když nejsou dost ostré. Takže je to výzva pro servisáky i jezdce. Mužský sjezd sice není pěkně postavený, ale…“

Vraťme se ještě k Ester. Jak závodník vnímá dvě čtvrtá místa?

„To nemůžu říct, každý závodník to vnímá jinak. Někoho to nabuší, dalšího to může rozhodit psychicky a dost poškodit. To už bude na Ester, jak se s tím vyrovná. Není ani první, ani poslední, kdo to zažije. Ale to jsou ty věci, o kterých už jsem mluvil, jestli psychicky ráno s něčím bojovala, nebo byla taková atmosféra. Z toho, co jsem ráno viděl, je zázrak, že zajela vůbec čtvrté místo. A bylo to fakt dobré lyžování. Je třeba poučit se z toho a jet dál.“

Mluvil jste i o jejím pádu. Před MS 2019 také upadla, ale v porovnání s šampionátem v Aare je to teď úplně jiná písnička, že?

„Je to jiná písnička. Teď nemůžu mluvit za ni, jestli je to pád, nebo něco osobního…“

V rozhovoru zmiňovala, že vstala špatnou nohou…

„Možná je to jen něco takového, holky jsou v tomto horší než chlapi. Takže záleží na tom, jak se vypsala, ale to už musí říct ona. Ale co jsem já vnímal, i v tréninku, tak závod byl hodně dobrý výkon a někdy je takový výkon třetí místo, jindy čtvrté. To jsou ty setiny. Na olympiádě byla zlatá o setinu, a taky si ostatní mohly myslet: No já si zasloužím zlato, kdybych jen byla o dvě setiny rychlejší, tak nejsem druhá. To dělá ten sport na jednu stranu nádherným, na druhou zoufalým.“

Před Ester je ještě kombinace, jaké jí dáváte šance tam?

„Hodně dobrou. Tak jak teď jezdí, v super-G má rozhodně šanci na bednu a od Tomáše (Banka) jsem slyšel, že teď jezdí i super slalom, takže se může stát cokoliv. Záleží, jak se vyspí, a je to.“ (úměv)

Jste v Cortině jako trenér slovenského reprezentanta Martina Bendika. Jak si tuto roli užíváte?

„Je to super. Je to pro nás oba velký challenge. Trať je hodně náročná, my se musíme srovnat s psychikou. V tréninku jezdíme dobře, ale… A to se zase bavíme o tom samém. Psychicky to naštelovat tak, aby v závodě jezdil minimálně to, co jezdí v tréninku. Někteří to mají naopak, jedou na pohodu v tréninku a na závod přepnou a něco ten den vykouzlí. Jiní to mají naopak, v tréninku jezdí dobře a pak je pro ně výzva jet stejně dobře v závodě. To je to, na čem pracujeme my, tak uvidíme.“

Trénování vás baví?

„Ano, baví. Záleží samozřejmě na tom s kým. Jsem vděčný, že s Martinem máme dobrý tým, i fyzio a další podporu. Táhneme za jeden provaz, v týmu je pohoda. Jenom musíme doladit detaily, možná i být na sebe přísnější, abychom předvedli výkon, na který máme potenciál.“