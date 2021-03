Ledecká: Snad mě Jágr nasadí do zápasu. Olympiáda je zakázaná

Proč zrovna čínský přáteláček?

„My jsme tomu říkali i korejský přáteláček, čtyři roky zpátky to pro nás nikdy nebyla olympiáda. Za každé slovo olympiáda jsme v našem týmu platili deset euro do kasičky. Vydělali jsme spoustu peněz, myslím, že se to osvědčilo, bylo na čokoládu a na zmrzlinu. Chtěla bych to zavést zase.“

Už máte rozmyšlené, jak budete v olympijské zimě kombinovat lyžařské a snowboardové závody?

„Ten plán bude vyplývat z toho, jak nám naplánují závody, které ještě nejsou. Budeme se muset rozhodnout, jak to uděláme, abychom dobře načasovali formu. Osobně si myslím, že bych chtěla mít formu na každý závod, který pojedu, nejen na čínský přáteláček. Mám kolem sebe obrovský tým, který mi to naplánuje, já se to dozvím jako poslední, což mi vůbec nevadí, nemusím účastnit rozhodovacího procesu…“

Co vám dala poslední zima, v níž jste se v lyžování opět posunula dopředu, vyhrála super-G ve Val d´Isere, byla druhá ve sjezdu v Crans Montaně nebo dvakrát čtvrtá na mistrovství světa?

„Byla to zajímavá sezona, ale celkově dopadla výborně. Já musím poděkovat celému týmu, který se o mě fantasticky postaral. Sezona byla tak pestrá, vzpomínek bude tolik, mám spoustu zážitků, ke kterým se budu vracet. Mám nového trenéra Franze Gampera, což mi strašně pomohlo, vypadá to, že budeme spolupracovat další rok. Hodně často se budu vracet k tomu, jak jsme se poprvé poznali a začali spolu spolupracovat.“

Jak jste si novým trenérem Gamperem, který před sezonou vystřídal Ondřeje Banka, sedli?

„Franz je Ital, takže je daleko otevřenější k ženám. Jako ne ke mně, ale po kopci trousí charisma, on je hrozně šarmantní. Kolik mu je? Šedesát osm? Ale vypadá na padesát. Ženský po něm strašně jedou, my se s Médou (fyzioterapeutem Michalem Lešákem) smějeme. Po Ondrovi taky jely, ale Ondra byl stydlín…“

A lyžařsky?

„Tam ten rozdíl už takový není, protože oba měli obrovské množství zkušeností. Ondra to viděl z pohledu závodníka, Franz to vidí z pohledu trenéra, zkušeností má strašně moc, hlavně s norským týmem se Svindalem. Já tam jenom stojím, snažím se poslouchat, doptávat se, co mě zajímá, načerpat co nejvíc. Hrozně se těším na přípravnou sezonu, v sezoně se dolaďujou malé věci, taktiky, s technikou se tolik nehýbá. Teď máme prostor hodně zapracovat na technice, otestovat dobře lyže. Bude to určitě zajímavé. Dozvím se spoustu nových věcí.“

Na co dál se zaměříte?

„Během sezony moc neděláme fyzičku, je hodně cestování, hodně závodů a tréninků na sněhu. Jakmile jsem přijela do Prahy, těšila jsem se, že do toho budu bušit jiným způsobem. S Méďou jsme šli na Letenské schody, ten mě tam úplně vyřídil. Nebyla jsem na běhání zvyklá, ta schody jsou celkem ostré… Na jaře se vždycky nárazově hlásí o slovo to moje studium. Zas se budu hodně učit.“

Hokejista Jaromír Jágr věnoval podpis na vaše nové brusle, dojde ke společnému tréninku?

„Jakmile jsem obdržela zprávu, že by Jarda se mnou chtěl trénovat, nebo že já bych chtěla trénovat s Jardou a on by svolil, tak jsme započala okamžitou přípravu. Nejdřív jsem dlouho hrála NHL na playstationu, už třikrát jsem byla v rámci suché přípravy na kolečkových bruslích, abych se úplně neztrapnila. Těším se, připravuju se fakt pečlivě. Doufám, že mě nasadí do zápasu. Zváží to, ale když to uvidí, byla by to škoda, kdyby toho nevyužil!“