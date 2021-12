Ledecké ani druhý sjezd sezony nevyšel, se ztrátou dojela ve třetí desítce

Olympijská šampionka a trojnásobná vítězka hodnocení sjezdu ve Světovém poháru Goggiaová dominovala i v horších podmínkách, i když tentokrát porazila Američanku Breezy Johnsonovou „jen“ o 0,84 vteřiny, zatímco v pátek to bylo skoro o vteřinu a půl. Třetí dojela úřadující mistryně světa Corinne Suterová ze Švýcarka.

V drobném sněžení a za horší viditelnosti udělala Ledecká drobnou chybu po startu. Větší problém přišel v odkloněné pravotočivé zatáčce. Lehce se přetočila a ztratila rychlost, která vítězce sjezdu v Lake Louise z roku 2019 chyběla ve zbytku závodu. V cíli zaostala za Goggiaovou o 2,56 vteřiny, což na trati dlouhé 3052 metrů znamenalo rozdíl 70 metrů.

Mimo dvacítku ve sjezdu Světového poháru skončila Ledecká naposledy loni v lednu v bulharském Bansku, kde po 32. místě nebodovala.

V neděli zakončí program v Lake Louise superobří slalom (18:30).

Ledecká v olympijské zimě. Jak balancovat snowboard a lyže a co protektivní rodina?

Kilde ovládl i sjezd

Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde vyhrál sjezd Světového poháru v Beaver Creeku. Na náročné sjezdovce Birds of Prey zvítězil před Matthiasem Mayerem z Rakouska.

Devětadvacetiletý Kilde navázal na triumf z pátečního superobřího slalomu. V něm si v Coloradu připsal první úspěch od lednového pádu v tréninku, při němž si přetrhl zkřížený vaz v kolenu a musel předčasně ukončit ročník.

Vítěz Světového poháru z roku 2020 porazil Mayera o 66 setin a připsal si osmé vítězství v kariéře. „Neskutečné, vůbec tomu nemůžu uvěřit. Je to paráda, když vám to takhle jezdí. Ještě nikdy jsem si lyžování tolik neužíval. Dneska už jsem cítil únavu, ale jelo to dobře,“ liboval si Kilde.

Třetí příčku obsadil se ztrátou jedné sekundy nejlepší sjezdař posledních čtyř sezon Beat Feuz ze Švýcarska. Patnáctý byl jeho krajan Marco Odermatt a s 346 body vede průběžné pořadí Světového poháru. Na druhém místě je Mayer (310), na třetí příčku si díky vítězství polepšil Kilde (229).

V neděli je v Beaver Creeku na programu další sjezd.