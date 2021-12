Gutová-Behramiová ukončila nadvládu Goggiaové, vyhrála super-G ve Svatém Mořici

Třetí skončila už s odstupem 1,18 sekundy Američanka Mikaela Shiffrinová a mírně si upevnila vedení v seriálu. Před Goggiaovou má náskok 70 bodů.

"Holky jezdí výborně. Můžu jezdit na špici, ale na tomhle kopci si tolik nevěřím, abych jela dost agresivně," uvedla Shiffrinová, která absolvovala teprve druhý superobří slalom za téměř dva roky, během nichž si dala od rychlostních disciplín pauzu. Minulý týden v Lake Louise byla šestá.

Gutová-Behramiová si dojela pro sedmnácté pohárové prvenství ve své oblíbené disciplíně a třiatřicáté celkově. "Nebyl to jednoduchý závod. Vyhrála jsem tady už před třinácti lety, ale tehdy vypadala trať jinak," uvedla třicetiletá Švýcarka. "Na startu jsem sledovala tři čtyři holky a přišlo mi to relativně pomalé. Ale to jsem se spletla. Od půlky následovaly branky rychleji, než jsem čekala. Ve Svatém Mořici se musí jet agresivně a hrát s terénem, to se mi povedlo," řekla vítězka

Sedmnáctým triumfem v super-G se vyrovnala na druhém místě historického pořadí Rakušance Renate Götschlové. Rekordmanka Lindsey Vonnová z USA má na kontě 28 vítězství.

Česká reprezentantka Ester Ledecká, která byla v prvním super-G sezony v Lake Louise třináctá, ve Svatém Mořici chyběla, protože se chystá na své snowboardingové starty.

Závod SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici:

Ženy - super-G: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:19,82, 2. Goggiaová (It.) -0,18, 3. Shiffrinová (USA) -1,18, 4. Mowinckelová (Nor.) -1,45, 5. Rädlerová (Rak.) -1,70, 6. Curtoniová (It.) -1,74, 7. Holdenerová (Švýc.) -1,87, 8. Brignoneová -1,90, 9. Bassinová (obě It.) -2,01, 10. Fluryová (Švýc.) -2,10.

Průběžné pořadí super-G (po 2 z 9 závodů): 1. Goggiaová a Gutová-Behramiová obě 180, 3. Shiffrinová 100, 4. Brignoneová 77, 5. Curtoniová 76, 6. Puchnerová (Rak.) a Mowinckelová obě 72, ...20. Ledecká (ČR) 20.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 465, 2. Goggiaová 395, 3. Vlhová (SR) 340, 4. Gutová-Behramiová 298, 5. Slokarová (Slovin.) 210, 6. Johnsonová (USA) 206, ...29. Dubovská (ČR) 73, 37. Ledecká 51.