Kilde má jistý glóbus za super-G, vyhrál doma. Zabystřan skončil poslední

Před finále v Courchevelu má Kilde náskok 130 bodů před dnes třetím Matthiasem Mayerem. Před olympijského vítěze se v těsném závodu vklínil Kanaďan James Crawford, jenž za Norem zaostal o sedm setin sekundy. Mayer ztratil na vítěze 12 setin.

Dosud průběžně druhý muž hodnocení super-G Marco Odermatt se po nevydařené jízdě postupně propadal a nakonec skončil až na 28. místě. Švýcar získal jen tři body a Kilde snížil jeho náskok v celkovém pořadí Světového poháru na 189 bodů.

„Ještě není konec. Obří slalomy v Kranjské Goře asi nepojedu, budu se soustředit na rychlostní disciplíny při finále. Tam si možná zajedu i obří slalom,“ řekl Kilde, jenž na domácím svahu v Kvitfjellu vyhrál poprvé v kariéře.

Kilde vyhrál hodnocení super-G už v roce 2016. V roce 2020 získal velký křišťálový glóbus za celkové hodnocení Světového poháru

Český reprezentant Jan Zabystřan skončil na 52. místě jako poslední z lyžařů, kteří závod v Kvitfjellu dokončili. Český reprezentant za vítězem zaostal o 3,62 sekundy.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko):

Muži - superobří slalom: 1. Kilde (Nor.) 1:25,91, 2. Crawford (Kan.) -0,07, 3. Mayer (Rak.) -0,12, 4. Paris (It.) -0,21, 5. Feuz -0,31, 6. Murisier (oba Švýc.) -0,71, 7. Kriechmayr (Rak.) -0,73, 8. Sejersted (Nor.) -0,75, 9. Hintermann (Švýc.) -0,84, 10. Baumann (Něm.) -0,93, ...52. Zabystřan (ČR) -3,62.

Průběžné pořadí super-G (po 6 ze 7 závodů): 1. Kilde 480, 2. Mayer 350, 3. Odermatt (Švýc.) 322, 4. Kriechmayr 275, 5. Feuz 187, 6. Crawford 181.

Průběžné pořadí SP (po 30 z 37 závodů): 1. Odermatt 1239, 2. Kilde 1050, 3. Mayer 836, 4. Feuz 734, 5. Kristoffersen (Nor.) 659, 6. Kriechmayr 640.