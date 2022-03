Ledecká přeje velký globus Mikaele: Zaslouží si to, po ZOH jezdí výborně

Na olympiádě v Číně byla jednou ze smutných hrdinek. Parádní jízda v posledním sjezdu sezony v Courchevelu ale vrátila Mikaele Shiffrinové úsměv. V cíli hned pospíchala za svým norským přítelem Aleksandrem Aamodtem Kildem, který si právě vychutnával čerstvý zisk malého globu za sjezd.

„Děláš si legraci? Jak tohle dokážeš?“ řekl jí.

Shiffrinová vyrazila na trať s jednadvacítkou a o destinu překonala vedoucí dvojici. Švýcarka Joana Hählenová s Rakušankou Christine Scheyerovou už málem stejným časem slavily vítězství. Slavná slalomářka vyhrála ve Světovém poháru závod ve sjezdu teprve potřetí.

„Mikaela zajela skvělou jízdu, určitě si to dneska moc zasloužila. Taky jsem si všimla, že se jí po olympiádě hodně rozjely lyže, to je pro ni samozřejmě dobrá zpráva,“ pochválila ji Ledecká.

Shiffrinová získala díky vítězství ve sjezdu sto bodů do pořadí Světového poháru a je možné, že v boji o velký globus získala rozhodující náskok. Slovenka Petra Vlhová totiž skončila až šestnáctá a podle pravidel finálového týdne tak nemá ani bod.

Do konce lyžařské zimy scházejí už jen tři závody. Shiffrinová najednou před Slovenkou vede o 156 bodů a už ve čtvrtečním super-G si může pojistit svůj čtvrtý velký křišťálový globus kariéry. Pokud by například Vlhová znovu nebodovala, stačilo by jí dojet do pátého místa.

Ledecká nemá potíže si v souboji dvou současných královen alpského lyžování vybrat závodnici, které přeje. S Shiffrinovou ji spojuje společná tovární značka Atomic nebo osoba jejího nebohého otce Jeffa. Ten před čtyřmi lety ve Vailu jako anesteziolog asistoval u operace Ledecké záprstní kůstky.

„Já jí do toho velkého globu fandím, protože jezdí standardně výborně,“ řekla Ledecká o Shiffrinové. „Výsledky na olympiádě asi nebyly podle jejich představ. Ale je to skvělá lyžařka, zaslouží si, aby za to byla právem oceněna.“

S týmem Vlhové muži od STR v minulosti spolupracovali. Už to ale neplatí. Zmizela společná italská linka mezi trenéry, protože se Vlhová rozešla s Liviem Magonim. A nepomohla ani letní přetahovaná o servismana Miloše Machytku.

Shiffrinové pomohl i stav trati. Ledecká si tentokrát při výběru z volných variant vybrala číslo 1 ve snaze jet na co nejlepším podkladu. Na sjezdovce Eclipse ale sníh držel v dobrém stavu i ve chvíli, kdy Američanka šla na trať s jednadvacítkou.

„Mám většinou radši pozdější čísla, ale tentokrát jsme vybírali dřívější, protože jsme si mysleli, že se trať bude hodně horšit, že bude teplo. Myslím si, že nakonec to až takovou roli nehrálo,“ řekla Ledecká. „Vypadá to, že sůl se dobře chytla, takže to měly i poslední holky pořád tvrdé a pořád zajížděly rychlé časy, což ukázela Mikaela, která zajela skvělou jízdu.“

Sama Ledecká se raduje jak ze sedmého místa v závěrečném sjezdu sezony, tak z celkového třetího místa v pořadí disciplíny.

„Já jsem s tím sedmým místem hrozně spokojená. Dneska to bylo hodně našlapané. Byly jsme vyrovnané, všechny holky jely dost rychle,“ hodnotila Ledecká. „Jsem ráda, že jsem se v celkovém pořadí Světového poháru posunula na třetí místo, to byl jeden z cílů dnešního závodu. Takže jsem ráda, že se mi to povedlo.“