Shiffrinová píše historii! Ovládla obří slalom a dorovnala rekord Stenmarka

Kdo tipoval, že americká hvězda Mikaela Shiffrinová v této sezoně vyrovná, nebo dokonce i překoná rekord Ingemara Stenmarka, ten se nemýlil. Maximum, které odolávalo dlouhých 34 let, v pátek v obřím slalomu ve švédském Are nezastavitelná Shiffrinová vyrovnala. A konto 86 výher ve Světovém poháru může navíc už v sobotu rozšířit o další ze slalomu a stát se tak absolutní legendou.

V únoru oslavil 34 let. Když ho špičkový švédský lyžař Ingemar Stenmark v roce 1989 vytvořil, nebyla Mikaela Shiffriová ještě vůbec na světě. Řeč je o rekordu v počtu výher ve Světovém poháru. Jeho hodnota je stále 86, ale Stenmark už není jediným držitelem.

V obřím slalomu ho v pátek dorovnala také Shiffrinová. Perličkou u obou těchto rekordů je, že ho bylo dosaženo v zemi toho druhého. Tedy Stenmark si vyjel svou 86. výhru 19. února 1989 v americkém Aspenu, zatímco Shiffrinová v pátek 10. března ve švédském Are.

Američanka, která v pondělí oslaví 28. narozeniny, vytvořila skvělý a hodně nadějný základ pro další vítězství v SP už v prvním kole. Na Kanaďanku Valerii Grenierovou měla náskok 58 setin sekundy, na Franzisku Gritchovou to byla už téměř sekunda.

Jestli je momentálně v ženském alpském lyžování někdo, kdo si umí druhé kolo skvěle pohlídat a ještě navíc i při tom jet rychlou jízdu, pak je to právě už jistá majitelka velkého křišťálového glóbu za sezonu 2022/23.

Do druhého kola nastoupila, jakožto vítězka toho prvního, tradičně v době, když už byly všechny soupeřky v cíli. Ačkoliv na její jízdě málokdy poznáte nervozitu, přiznala už v této sezoně, kdy útočila nejprve na ženský rekord Lindsey Vonnové (82 výher v SP), že před startem měla velké nervy. A to přitom na začátku tohoto ročníku tvrdila, že ona rozhodně nezávodí kvůli nějakým rekordům.

Nervózní ale nejspíš byla i v pátek, když na Stenmarka útočila v jeho rodné zemi. I když sám bývalý vynikající technik v Are na závodech nebyl.

Skvělou jízdu předvedla už po prvním kole čtvrtá Italka Federica Brignoneová, která z průběžného vedení vyšoupla domácí Saru Hectorovou. Gritschová se až příliš snažila dohnat ztrátu a závod po pádu nedokončila. V tu chvíli už byla Shiffrinová vysvlečená do závodní kombinézy a soustředila se jen na sebe. Ani Grenierová nepředvedla tak dobrou jízdu jako v prvním kole a v součtu dvou jízd skončila šestá.

Ačkoliv Shiffrinová během své druhé jízdy místy chybovala, nic to nezměnilo na faktu, že vyhrála čtvrtý obří slalom v řadě, celkově v SP vyhrála v této disciplíně po dvacáté. Díky této výhře si také zajistila obřákový malý glóbus, navíc v místě, kde získala své úplně první vítězství v SP.

„Symbolika je úžasná, opravdu mě baví. Are miluju, je to skvělé středisko, mám to tu ráda, daří se mi tady. I když ve druhém kole nebyly podmínky vůbec snadné, byla špatná viditelnost. V této sezoně nebylo mým hlavním cílem jen MS a také vítězství v SP. Teď jsem si vysnila, že musím urvat i obří slalom, a to se mi povedlo,“ hlásila pak nadšená Shiffrinová v televizním rozhovoru krátce po závodu.