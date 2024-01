Obavy o Ledeckou: po tréninku odjela na vyšetření plic. Závod v ohrožení

Ledeckou trápí problémy celý průběh závodní zimy. V prosinci se s nimi vrátila na lyže a zvládla závody Světového poháru ve Svatém Mořici a Val d´Isere. Těsně před Vánoci ale už vynechala snowboardový závod v Davosu.

„Snažila jsem se teď přes měsíc “vylízat“ z virózy a kašle, který mě omezuje, a na který ani antibiotika nezabrala,“ vysvětlila tehdy. „Poslední dny jsem teď trávila v Německu u lékaře sportovců Red Bull teamu. Pomohl mi dostat se trochu do formy, ale upozornil mě na to, že bez pár dnů klidu to nepůjde. Po pravdě, i moje babička říká, že všechno má svůj čas…“

Uplynul ale další měsíc a Ledecká se stále svých obtíží nezbavila. A tak z Cortiny odjela na speciální vyšetření.

„Okamžitě po tréninku se přesouvá do Innsbrucku na vyšetření plic, které ji zajistil její sponzor Red Bull, který se o své sportovce stará i po zdravotní stránce,“ uvedla její mediální manažerka Erika Alchusová. „Ester onemocněla před závody v St. Moritz, ve Val d ́Isere závodila pod antibiotiky a vynechala díky tomu i závod snowboardu v Davosu.“

Ledecká před dvěma týdny závodila na lyžích v Zauchensee, ale pořád ještě nebyla fit. Proto vynechala následný snowboardový závod v Bad Gasteinu a soustředila se na víkendové dva snowboardové závody v bulharském Pamporovu, kde dvakrát zvítězila v paralelním slalomu.

„Ale při návratu se zdravotní problémy zhoršily,“ vysvětlila Alchusová.

Cortina je pro Ledeckou oblíbeným střediskem, kde tradičně vyhrává na snowboardu a před třemi lety zde zažila i povedené mistrovství světa v alpském lyžování. Víkendový program zahrnuje páteční a sobotní sjezd a nedělní super-G. V současnosti je ale nejisté, jestli se Ledecká závodů zúčastní.

„Po vyšetřeních zváží další start na závodu SP v Cortině,“ uvedla Alchusová.