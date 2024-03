Ledecká kousíček od medaile: Bylo to naostro. Těší ji, že ztráta klesá

V Kvitfjellu se měl v sobotu původně pořádat závod sjezdařek, jelikož se v norském středisku nepodařilo kvůli špatné viditelnosti odjet ani jeden trénink, musel se plán Mezinárodní lyžařské federace (FIS) změnit. Před závody super-G se totiž tréninky nejezdí.

„Byla to moje první jízda na této sjezdovce. Čekala jsem, že si ji budu moct prohlédnout v tréninkových jízdách ve sjezdu, ale ty nám zrušili. Šla jsem do toho naostro, určitě tam byly ještě rezervy. S týmem to rozebereme a řekneme si, kde bych mohla ještě zrychlit,“ hodnotila Ester Ledecká.

Na trať vydala hned jako třetí a už úvodní mírnější pasáž naznačila, že jí i v pomalejších podmínkách v Kvitfjellu, kde se teploty drží nad bodem mrazu, jedou výborně lyže.

„Organizátoři odvedli skvělou práci, protože tady už dva dny sněžilo, pršelo i byla mlha. Ale dali sjezdovku do kupy,“ ocenila Ledecká. „A celému týmu musím poděkovat za rychlé lyže, všichni odvedli perfektní práci.“

Osmadvacetiletá Češka na trati ani jednou nezaváhala, po solidním úvodu dál zrychlovala a poslední sektor trati zvládla v druhém nejlepším čase.

Do cíle si Ledecká přivezla luxusní náskok sekundu a 54 setin. Hlavní favoritky však byly teprve na startu.

Když Italka Federica Brignoneová prohrála s Ledeckou o dvě setiny sekundy, zdálo se, že česká lyžařka má reálně zaděláno na stupně vítězů.

Jako první však Ledeckou dokázala překonat top favoritka závodu. Lara Gutová-Behramiová sice neměla v cílové rovince tak vysokou rychlost, přesto Češku překonala o 29 setin sekundy. Švýcarka bravurně zvládla především prostřední pasáž trati a znovu potvrdila nadvládu v sezoně Světového poháru.

Ohrozit ji dokázaly dvě Rakušanky. Cornelia Hütterová, která bojuje o malý křišťálový glóbus z této disciplíny, držela „zelené“ mezičasy a až kvůli chybě v závěru nakonec za Švýcarkou zaostala o 12 setin sekundy.

Miriam Puchnerová byla jen o setinu pomalejší než Hütterová a vystrnadila tak Ledeckou ze stupňů vítězek.

Na bronzovou příčku tak chybělo Ledecké 16 setin sekundy – stejně jako Němce Kiře Weidleové, která se startovním číslem 20 dokázala čas české lyžařky vyrovnat.

Manko na vítězku se snižuje

Ledecká může být po úvodním vystoupení v Kvitfjellu hodně spokojená. Až do poloviny února bylo jejím maximem v sezoně 11. místo v super-G z Altenmarktu-Zauchensee. Před dvěma týdny však v Crans Montaně skončila v této disciplíně 8. a ukázala, že jakmile vyléčila zdravotní trable, může znovu soupeřit s nejlepšími.

„Jsem ráda, že ztráta na první místo je čím dál nižší a pořád se pohybujeme kupředu. Ještě mám na čem pracovat, ale řekla bych, že to teď jde správným směrem,“ pochvalovala si Ledecká.

Další super-G je na programu v Kvitfjellu v neděli od 11 hodin (živě ČT sport).