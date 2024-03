Návrat superženy! Ledecká přežila bouři, v cíli ukazovala na maminku

Tentokrát ze závodního soustředění Ester Ledecké proklouzly ven šťastné emoce. Dojela do prosluněného cíle, na obrazovce za ní zářilo zelené číslo na počest vedoucí závodnice, když prst v rukavici nasměrovala kamsi do publika.

„Já jsem ukazovala na moji maminku a na Roberta Trenkwaldera,“ usmívala se Ledecká.

Její maminka Zuzana stála za reklamním plotem spolu s týmovou spojkou do Red Bullu asi metr od cílového prostoru ve žluté bundě STR týmu a lyžařský insider Kurt Matz jí jako gratulaci dvorně políbil ruku.

Ledecká právě zajela nejlepší jízdu své komplikované lyžařské zimy. Na sedátku pro vedoucí závodnici přežila bouři favoritek. Cornelia Hütterová zůstala zpět o 43 setin, Kajsa Vickohff Lieová o tři desetiny, Stephanii Venierové scházelo 35 setin a Federica Brignoneová se přiblížila na 28 setinek.

Vítězka byla jasná. Na tribuně v cílovém prostoru se radovalo pár fanoušků s českými vlajkami. V cílovém prostoru se pak potěšeně usmíval Tomáš Němec, majitel lyžařské firmy Kästle, která šampionce vyrábí lyže.

„Samozřejmě se mi to líbí. My máme specielní lyže na finále svěťáku, loni to ukázala Ilka, dneska to ukázala Ester,“ usmíval se Němec s připomínkou loňského triumfu Slovinky Ilky Štuhecové ve sjezdu při finále v Andoře.

Pro Ledeckou to byl vrcholný moment její dlouhé cesty zpátky do špičky. Od jejího posledního vítězství ve Světovém poháru v únoru 2022 ve sjezdu v Crans Montaně se jí přihodilo dost nepříjemných věcí. O minulou sezonu na lyžích přišla kvůli dvěma operacím zlomené klíční kosti po pádu na skateboardu.

Očekávání z počátku aktuální zimy ochromily vleklé zdravotní potíže, kterých se nemohla zbavit od listopadu. V lednu kvůli nim absolvovala vyšetření plic na klinice v Innsbrucku. A ještě v druhé polovině února v Crans Montaně dobírala antibiotika. Právě tam se ale osmým místem v super-G poprvé v sezoně dostala do top ten.

Před třemi týdny v Kvitfjellu už byla v užší špičce na třetím a čtvrtém místě. A vítěznou exhibicí v cílovém prostoru v Hinterglemmu si dala předčasný dárek k sobotním narozeninám.

„Tak nějak jsem si to představovala,“ usmívala se Ledecká. „Jsem hlavně ráda, že už mám veškerou svoji sílu zpátky, že můžu jezdit tak, jak jsem zvyklá, a můžu předvést tu jízdu, kterou bych chtěla. Moc si vážím, že už se cítím dobře. Hlavně musím i poděkovat celému svému týmu. Opravdu jsem moc vděčná, že je všechny mám, a mohla jsem jim dát aspoň takový malý dáreček i já.“

Pro Ledeckou je to velký návrat do sfér, kam kdysi patřila, ale kam nebylo snadné se znovu vyškrábat. Předminulé léto se přitom zdálo, že její lyžařská kariéra získala nový drajv. Po výměně lyží měla velké ambice. Po kalamitě problémů se ale definitivně vrátila zpět až v pátečním prosluněném dopoledni.

„Já jsem nadšený z toho, jak tahle sezona po různých nemocích, různých operacích končí. Takhle se dostat zpátky, to je úžasný,“ hodnotil Matz.

„Dělat chytrého, že to vyhraje, to je samozřejmě pitomost. Ale upřímně řečeno, já jsem byl přesvědčen, že je v dobrém stavu,“ řekl Němec. „Byl jsem přesvědčen, že když je zdravá, má všechno kolem sebe v pořádku, že to musí klapnout. Byla jenom otázka, jestli to klapne do konce sezony, nebo to bude v sezoně příští.“

Pro Ledeckou má kardinální význam, že svůj comeback dotáhla ještě před koncem zimy. V sezoně si ověřila svou dominanci na snowboardu, kde v Pamporovu a Winterbergu vyhrála tři závody. A teď půjde s vítěznou vzpomínkou i do jarního testování lyží pro příští sezonu.

„Přece jen jsem vyhrála každý závod na snowboardu, do kterého jsem nastoupila. Na lyžích jsme se nakonec stejně dostali tam, kde jsme chtěli být. Pro mě super sezona,“ usmívá se Ledecká.

A ještě nemusí být konec. V sobotu v 11.15 začíná při finále Světového poháru ženský sjezd.

Vítězné závody Ester Ledecké ve Světovém poháru:

V lyžování:

22. března 2024: Saalbach Hinterglemm - super-G

26. února 2022: Crans Montana - sjezd

20. prosince 2020: Val d´Isere - super-G

6. prosince 2019: Lake Louise - sjezd

V této sezoně:

Lyžování:

22. března: Saalbach Hinterglemm - super-G

Snowboard:

9. března: Winterberg - paralelní slalom

21. ledna: Pamporovo - paralelní slalom

20. ledna: Pamporovo - paralelní slalom

Další program finále Světového poháru:

Sobota:

11.15 - sjezd žen

Neděle:

11.15 - sjezd mužů

Pozn.: Přímé přenos vysílají ČT sport a Eurosport