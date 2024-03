Ledecká na trati pro MS: Je sranda ji jet. Vítězná generálka, za rok o zlato

I v lyžování existují lásky na první pohled. Ester Ledecká i rok před třicítkou stále trošku trpí tím, že kvůli své snowboardové vášni na všech lyžařských sjezdovkách nemá tolik zkušeností jako konkurence. Trať v Saalbachu Hinterglemmu jí ale hned při premiérové zkušenosti sedla.

„Mně se líbila od první jízdy, je to opravdu členitá sjezdovka. Jsem ráda, že tu můžu být a vyzkoušet si kopec i na mistrovství světa,“ pochvalovala si Ledecká po pátečním triumfu v super-G.

Místní sjezdovka je pojmenovaná po rakouské lyžařce Ulrice Maierová, která v roce 1994 zahynula po tragickém pádu na sjezdovce Kandahar v Garmisch-Partenkirchenu. V horském sněhovém ráji nad klidným údolím se sice konal světový šampionát v alpském lyžování už v roce 1991, ve Světovém poháru ale nepatří k tradičním střediskům. Slalomářka Martina Dubovská dokonce před svým finálovým závodem sezony žertovala, že si ho bude muset najít na mapě.

Ledecká se ale na místě rychle zadaptovala, ve středu skončila v tréninku sjezdu desátá a v pátečním super-G jí pomohla i drobná úprava trati. Ta byla kvůli teplému počasí vedená v cílovém prostoru o pár desítek metrů jinudy.

„Trasa je víc chlapská, podobá se sjezdu, to by Ester mohlo sedět,“ prorokoval sportovní ředitel alpského úseku Jan Fiedler.

Ledecká si dobře poradila i s technickou pasáží. Do posledních úseků vjela ve vysoké rychlosti, kterou si udržela až do cíle. Jenom ona a Švýcarka Lara Gutová-Behramiová se v závěrečné fázi dostaly přes 120 kilometrů v hodině.

„Na mistrovství světa budeme končit na druhé straně, ale stejně je dobré, že jsme si mohly vyzkoušet aspoň vršek,“ pochvalovala si Ledecká rychlostí část sjezdovky. „Je to zajímavé, pořád to tam poskakuje, pak tam jsou dva docela velké skoky, po druhém je i dost rychlosti. Je to sjezd, který má všechno, takže je fakt sranda ho jet.“

V sobotu ráno nebude mít při sjezdu úplně ideální pozici, protože bude kvůli předchozím výsledkům startovat v závěru startovního pole. Za rok se jí ale zkušenosti budou hodit na světovém šampionátu.

„Když tady takhle dobře zajela, tak to bude mít trošku v palici,“ usmívá se Matz.

Na loňském MS v Courchevelu a Méribelu Ledecká nestartovala kvůli rekonvalescenci po dvou operacích zlomené klíční kosti. Za rok v Saalbachu a Hinterglemmu bude mít šanci zase zaútočit.