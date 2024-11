Kousek od magické stovky! Shiffrinová po triumfu: Jsem extrémně šťastná

Táhlý svah ve finském Levi má staronovou královnu. Američanka Mikaela Shiffrinová suverénně zvládla druhou zastávku této sezony Světového poháru v alpském lyžování a připsala si 98. kariérní vítězství. Znovu se tak přiblížila k magické stovce, kterou by zanedlouho mohla pokořit doma v Killingtonu. „Je to úžasné. Skvělý způsob, jak začít sezonu. Jsem extrémně šťastná,“ radovala se devětadvacetiletá lyžařka.

Mikaela Shiffrinová zvládla na výbornou už první kolo, v němž za sebou nechala o šest desetin sekundy Lenu Dürrovou a další čtyřiaosmdesátku závodnic. Svůj náskok poté ustrážila, byť nakonec druhá Rakušanka Katharina Liensbergerová zajela ve druhém kole znamenitě.

„Klobouk dolů před ní. Je super ji vidět zpátky na stupních vítězů,“ smekla Shiffrinová, která v celkovém pořadí Světového poháru poskočila na 145 bodů. Na Liensbergerovou drží náskok 33 bodů, třetí Italka Federica Brignoneová ztrácí o 12 víc.

Majitelka pěti velkých křišťálových glóbů triumfovala ve finském lyžařském středisku poosmé v kariéře. Od roku 2016 nezná Levi jinou vítězku ve slalomu než Shiffrinovou a Petru Vlhovou. Slovenka se ale na startu objevit nemohla, po vážném zranění kolene se dostává zpátky do kondice.

„Hodně na ni myslím. Doufám, že brzy bude zpět. Vážím si každé konkurence, která tady je. My všechny absenci Petry cítíme,“ přiznala Shiffrinová.

Americká hvězda se díky 98. vítězství ve Světovém poháru ještě víc vzdálila Lindsey Vonnové, která v historických tabulkách zapsala 82 triumfů.

Další perfektní výsledek byl pro Shiffrinovou obzvlášť sladký, podmínky na trati totiž nebyly ideální. „Občas jsem trochu zápolila, ale měla jsem tam několik opravdu dobrých zatáček, takže celkově to fungovalo velmi dobře. Nakonec to byl z mé strany solidní závod, přestože s počasím to zrovna jednoduché nebylo,“ hodnotila.

Shiffrinovou v Levi neohrozila ani Němka Emma Aicherová, která předvedla nejrychlejší jízdu finálového kola. Závod se naopak nevydařil české lyžařce Martině Dubovské.

Rodačka z Třince skončila po prvním kole jednadvacátá s více než dvousekundovou ztrátou na první Shiffrinovou. Napodruhé ji ale zastavilo zaškobrtnutí a následný pád. Na premiérové body v sezoně si tak bude muset počkat.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Levi (Finsko):

Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:47,20 (52,39+54,81), 2. Liensbergerová (Rak.) -0,79 (53,22+54,77), 3. Dürrová (Něm.) -0,83 (52,99+55,04), 4. Swennová-Larssonová (Švéd.) -1,28 (53,55+54,93), 5. Rastová (Švýc.) -1,31 (53,61+54,90) 6. Ljutičová (Chorv.) -1,33 (53,12+55,41), ...Dubovská (ČR) nedokončila 2. kolo.

Průběžné pořadí SP (po 2 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 145, 2. Liensbergerová 112, 3. Brignoneová (It.) 100, 4. Dürrová 86, 5. Robinsonová (N. Zél.) 80, 6. Rastová 67.