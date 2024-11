Výhra číslo 99! Shiffrinová vládla i v Gurglu, Dubovská na bodech

Už je to na spadnutí. Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová získala slalomovým vítězstvím v rakouském Gurglu svůj devětadevadesátý triumf ve Světovém poháru. Stovku může slavit za týden symbolicky doma v Killingtonu. Druhá skončila Lara Colturiová, osmnáctiletá hvězda budoucnosti, rodilá Italka, která však reprezentuje Albánii.

Současná a budoucí tvář světového lyžování se možná nebude moc lišit. V sobotním odpoledni v Gurglu jasně vládla Mikaela Shiffrinová, která se ve svém historickém tažení Světovým pohárem dostala už na Gretzkého číslo 99. Hned za ní skončila jiná blondýnka s výraznýma očima. Lara Colturiová zaostala 55 setin sekundy a vybojovala stupně vítězů pro Albánii.

Shiffrinová vedla po prvním kole o třináct setin před Švýcarkou Wendy Holdenerovou a ve druhém kole svůj náskok ještě zvýšila.

„Na startu jsem byla hodně nervózní, protože jsem měla informace, jakým způsobem se chová trať, jakým způsobem závodnice jezdí. Když jsem tam udělala chybu, řekla jsem si, že to není dobré. Byla tam velká chyba, ale pak jsem znovu začala bojovat,“ hodnotila Shiffrinová v přímém přenosu Eurosportu.

Program Světového poháru teď nahrává hollywoodskému příběhu. Na bezprecedentní sté vítězství ve Světovém poháru může Shiffrinová sáhnout už příští víkend v americkém Killingtonu, kde se v sobotu jede obří slalom a v neděli slalom.

„Když se to stane, bylo by to báječné, když ne, nic se neděje,“ odtušila Shiffrinová.

Na závod v Gurglu se jednou bude vzpomínat i díky premiérovému výletu na stupně vítězů pro Laru Colturiovou, která se jeví jako možná královna budoucnosti.

Její maminkou je Daniela Ceccarelliová, italská olympijská vítězka super-G ze Salt Lake 2002. Narozeniny slaví patnáctého listopadu, ve stejný den jako slavná italská sjezdařka Sofia Goggiaová. Svými úspěchy ale italským fanouškům radost nedělá, před dvěma lety se totiž rozhodla reprezentovat Albánii.

„Objevila se ta příležitost a řekla jsem si: Proč ne? Každý sportovec má vlastní cestu,“ vysvětlovala Colturiová v nedávném rozhovoru pro olympis.com.

Italský svaz sice protestoval, s odchodem talentované lyžařky ale nic nezmohl. Colturiová přestupem získala především absolutní svobodu. Závodí za svůj rodinný Golden Team Ceccarelli, sama si vybírá svůj závodní program i sponzory. A albánští fanoušci už si ji oblíbili. „Začínají se stále víc zajímat o zimní sporty, což je skvělé. Na sociálních sítích mě sleduje spousta Albánců, fandí mi a kdykoli jedu do Albánie, jsou moc milí,“ pochvaluje si.

Příští víkend v Killingtonu bude pozornost sportovního světa upřena na Shiffrinovou, ale z Colturiové roste do příštích let její možná rivalka.

„V posledních dvou letech jsem byla ve Světovém poháru trochu nervózní z toho, že závodím s někým jako je Shiffrinová. Letos jsem ale daleko klidnější a sebevědomější,“ říká Colturiová. „Je vždycky ve své bublině a za to ji obdivuju. Má své vlastní věci, maminku, trenéry, zůstává stejná, ať se venku děje cokoliv. Je stále soustředěná. Cítím to podobně.“

SP ve sjezdovém lyžování v Gurglu (Rakousko):

Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:40,22 (51,08+49,14). 2. Colturiová (Alb.) -0,55 (51,69+49,08), 3. Rastová -0,57 (51,76+49,03), 4. Holdenerová (obě Švýc.) -0,75 (51,21+49,76), 5. Dürrová (Něm.) -0,80 (51,78+49,24), 6. Moltzanová (USA) -1,10 (51,83+49,49), ...22. Dubovská (ČR) -3,24 (52,73+50,73).

Průběžné pořadí slalomu SP (po 2 z 10 závodů): 1. Shiffrinová 200, 2. Liensbergerová (Rak.) 116, 3. Dürrová a Rastová obě 105, 5. Colturiová 80, 6. Moltzanová 72, ...29. Dubovská 9.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 245, 2. Liensbergerová 148, 3. Dürrová 131, 4. Rastová 127, 5. Brignoneová (It.) 100, 6. Moltzanová 96, ...43. Dubovská 9.