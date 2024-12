Předjezdkyně Vonnová: Cítím se dobře. Vypadá jako před lety, řekla krajanka

Lindsey Vonnová je zpátky! Legendární americká lyžařka se pozvolna vrací do akce, v Beaver Creeku startuje jako testující jezdkyně • koláž iSport.cz

Dámy se v rámci Světového poháru alpského lyžování chystají na sjezd v americkém Beaver Creeku. Nynější sezona je výjimečná už dvěma návraty velkých jmen. Mezi muži už zase vídáme Marcela Hirschera a Lucase Braathena. Teď ale dochází i na dámský ansámbl. Lindsey Vonnová se objevila jako testovací jezdkyně před tréninkem sjezdu. V cíli pak hned vysílačkou hlásila svým krajanům dojmy z kopce Birds of Prey. „Stát znovu ve startovní bráně? Vše je, jak má být,“ prohlásila americká legenda.

Psal se únor 2019, kdy to vypadalo, že jedna velká kapitola na zasněžených sjezdovkách končí. Lindsey Vonnová tenkrát absolvovala svůj poslední závod kariéry na MS ve švédském Aare. Však se taky rozloučila stylově – bronzem ze sjezdu.

Pak už nebyla schopná pokračovat zejména kvůli mnoha vážným zraněním z minulosti. Jenže nyní na americkém sněhu hlásí návrat. Možná se ptáte, jak je to možné. Sympatická blondýnka využila nového pravidla Mezinárodní lyžařské federace (FIS), které je známé pod názvem Lex Hirscher. FIS tímto krokem povolila návrat gigantům, kteří slavili v minulosti zisk křišťálového glóbu či zlato z olympiád a MS. Přitom minimálně dva roky nemuseli závodit.

Skvěle se v brazilských barvách vrátil právě Braathen, který vyměnil Norsko za Brazílii, přidal si jméno Pinheiro po své brazilské mamince a válí. O comeback pro změnu v nizozemských barvách se zatím o poznání méně úspěšně snaží taky někdejší rakouská ikona Marcel Hirscher.

Vonnová zůstala věrná USA. A když byla přítomna na prvních závodech sezony v rakouském Söldenu, začalo se hovořit i o možnosti, že by už naostro startovala právě doma v Beaver Creeku, to ale nevyšlo.

Snažím se být trpělivá

Rodačka z Minnesoty kráčí za návratem postupně. „Cítím se dobře, co se týče mého progresu. Chci říct, že bych raději závodila, ale žebráci si nemohou vybírat,“ doslova řekla Vonnová po středečním tréninku.

Už v prosinci absolvovala závody nižší kategorie FIS v Copper Mountain, ale žádná sláva to nebyla. Startovala celkem čtyřikrát. Ve dvou sjezdech a dvou Super G. Nejlepší umístění? Až 19. příčka. Ono to hned nepůjde, i když její kolegyně Isabella Wrightová už na svou slavnou krajanku pěla ódy, když se vlekem dopravovala na start tréninku. „Slyšela jsem nějaké lyže, podívala jsem se na svah a byla to Lindsey. Říkala jsem si v tu chvíli, že vypadá dobře jako před lety.“

Sama Vonnová ale ví, že návrat po více než pěti letech se nesmí uspěchat. „Ve středu jsem se cítila při jízdě opravdu dobře. Jela jsem konzervativně. Velmi brzy se rozhodnu, co bude dál,“ dodala olympijská vítězka sjezdu z Vancouveru 2010. „Snažím se být trpělivá, i když to rozhodně není moje silná stránka. Absolvovala jsem částečnou náhradu kolene. Vím, že hned nebudu vyhrávat závody, ale taky vím, čeho jsem schopná,“ řekla odhodlaně.

Kariéra Vonnové se zastavila na 82 prvenstvích ve SP. V tomto ohledu jsou před ní jen Švéd Ingemar Stenmark (86) a její krajanka Mikaela Shiffrinová (99).

Jedním z taháků budoucnosti je pro americkou legendu bezesporu olympiáda 2026 v Cortině, protože toto italské středisko si zamilovala. Vždyť právě na tomto místě získala 12 vítězství ve SP. V roce 2004 se tam poprvé objevila na stupních vítězů.

„Když jsem odcházela do důchodu, byla to první věc, která mě zamrzela, že bych nestartovala na olympiádě v Cortině. Je to pro mě velmi speciální místo. Jen doufám, že budou všichni kolem mě stejně trpěliví jako já a uvidíme,“ nechala se slyšet Vonnová směrem k ZOH 2026.