Skvělá Ledecká nakonec třetí ve sjezdu! Vonnová těsně pod pódiem

Když Ledecká dojela do cíle, expertka České televize Klára Křížová ze sebe sypala superlativy: „Bravo! Yes! Super! Paráda! Mám úplně husí kůži!“ hlásila v euforii.

STR zajela ve sjezdu v St. Antonu svou jednoznačně nejlepší jízdu aktuální zimy. Na trati byla zdravě agresivní, držela lyže co nejvíc na sněhu a na třetím mezičase jí změřili největší rychlost ze všech - 121,88 kilometrů v hodině.

„Spodní část zajela excelentně, hlavně měla skvělou rychlost až do cíle,“ chválila Křížová. „Brány, které byly potřeba, zajela opravdu velmi rozumně, přesně věděla, co tam má udělat. To je typická Ester. Dokáže si sjezdovku na prohlídce tak nakoukat, že přesně ví, co kdy kde má udělat. Jízda se jí dneska velmi povedla.“

Ledecká už v sezoně stála na stupních vítězů na snowboardu, když koncem listopadu v čínském Mylinu vyhrála paralelní obří slalom. Už popáté v kariéře se jí podařilo být na pódiu ve svých obou sněhových sportech.

Na lyžích se na stupně probojovala pojedenácté a navázala na své březnové vítězství v super-G v Saalbachu-Hinterglemmu při finále Světového poháru minulé sezony.

Sjezd v St. Antonu vyhrála o osmnáct setin sekundy Italka Federica Brignoneová. Mezi nejlepší se při svém prvním sjezdu Světového poháru po téměř šesti letech dostala i legendární Američanka Lindsey Vonnová. Se ztrátou 58 setin sekundy na vítězku a čtyř desetin na Ledeckou dojela šestá a v cíli rozjásaně zdravila diváky.