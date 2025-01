První pády v Kitzbühelu. Rakušan si zranil koleno, namlátil si i předjezdec

Nezvládl se srovnat po dlouhém skoku a po dopadu si drsně namlátil. Kdo na to má nervy, může se podívat na záběr Eurosportu, který nepříjemnost jednoho z předjezdců na slavné sjezdovce Streif při tréninku na sobotní Hahnenkamm zachytil pomocí kamery připojené k letícímu dronu. Borci vypnula pravá lyže a odrazila se tak vysoko, že málem dron trefila.

Zatímco tento pád předjezdce skončil bez vážných následků, hůř je na tom Rakušan Felix Hacker. Vedoucí muž Evropského poháru měl o víkendu dostat svoji velkou šanci. V pravotočivé zatáčce se mu však utrhla vnitřní lyže a závod nedokončil. Ze sjezdovky ho vyzvedl vrtulník a s poraněným kolenem pro něj sezona skončila.

V Kitzbühelu schází velká jména, která se zranila už v předchozích týdnech. Francouz Cyprien Sarrazin, který vloni na Hahnenkammu vyhrál hned dva sjezdy, upadnul před Silvestrem v Bormiu a absolvoval operaci mozku, po níž se znovu musel učit základním činnostem. Mimo je zatím taky Rakušan Vincent Kriechmayr, který nepříjemně upadl minulý týden ve Wengenu.

Reprezentant Jan Zabystřan je na sjezdovce Streif poprvé v kariéře a úvodní dva tréninky zvládnul bez problémů. V úterý skončil třiatřicátý a ve středu čtyřicátý.

„Krásný sjezd. Nahoře nádherné skoky. Je to pro mě tady premiéra. Je to o sbírání zkušeností, ale budu se snažit do třicítky být určitě. To je cíl na celou sezonu. Uvidíme, jak to sedne,“ uvedl Zabystřan.

Po dvou trénincích byl ten čtvrteční zrušen. Teď tak mají závodníci volno, aby se připravili na páteční super-G, kdy show v Kitzbühelu začne.

„Akorát nám poslali super-G, můžeme se podívat, jaká bude v pátek trať. V sobotu už nás čeká tenhle legendární sjezd. Moc se těším, teď odpočinek, v pátek už to vypukne,“ řekl Zabystřan.