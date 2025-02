Návrat Shiffrinové komplikují i psychické potíže: Strach mi drtí duši

Cesta lyžařky Mikaely Shiffrinové zpátky do pohody po nepříjemném listopadovém zranění je složitější, než se zdálo. Američanka přiznala mentální potíže a na MS v Saalbachu-Hinterglemmu zrušila start ve čtvrtečním obřím slalomu. Místo toho se už v úterý představí v týmové kombinaci (10.00 sjezd, 13.00 slalom, PP ČT sport a Eurosport).

Následky nehody z listopadového obřího slalomu v Killingtonu nechaly stopy nejen na těle Mikaely Shiffrinové, ale i v její hlavě.

„Smířit se s tím, jak velký strach prožívám v disciplíně, kterou jsem ještě před dvěma měsíci tak milovala, mi drtí duši,“ uvedla Shiffrinová na Instagramu, když vysvětlovala, proč vynechá čtvrteční závod.

V Killingtonu byla blízko ke stému vítězství ve Světovém poháru, těsně před cílem ale ve velké rychlosti upadla a při nehodě si způsobila bolestivé bodné zranění v oblasti boku. Musela podstoupit operaci, v dalších týdnech tvrdě pracovala na rekonvalescenci a návratu kondice. Jistotu na svahu ale stále postrádá.

„Veškerou svou energii jsem vložila do toho, abych se dostala do formy na obří slalom a byla připravena na čtvrteční start na mistrovství světa v Saalbachu,“ sdělila Shiffrinová. „Krátký příběh je... Nejsem tam. Momentálně se cítím dost daleko. Momentálně pracuji na některých psychických překážkách, abych se vrátila na start obřího slalomu s intenzitou, kterou závodění vyžaduje.“

Zmínila posttraumatickou stresovou poruchu

Shiffrinová se po zranění ve Světovém poháru už objevila před necelými dvěma týdny při slalomu v Courchevelu, předvedla ale jen průměrný výkon. Teď se ukázalo, že řeší i psychické problémy. Po nedávném zranění zřejmě ještě není schopná se mentálně vyrovnat s rizikem, které přináší závod ve vyšší rychlosti obřího slalomu. Sama zmínila posttraumatickou stresovou poruchu.

„Upřímně řečeno, opravdu jsem nepředpokládala, že budu v obřím slalomu takhle psychicky bojovat. Jako vždycky jsem se snažila ponořit do výzvy a doufala jsem, že to do startu mistrovství světa zvládnu. Říkala jsem si, že moje vášeň a touha závodit převáží nad psychickými překážkami,“ vysvětlovala Shiffrinová.

Oproti původním plánům je naopak připravená na start úterní týmové kombinace, v níž obstará slalomovou jízdu. Do sjezdu vysílají Američané čerstvou mistryni světa Breezy Johnsonovou. Český tým závod neobsazuje.