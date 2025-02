Krýzlova nostalgie, kombinaci na MS ovládli Švýcaři, Češi šestnáctí

Dvacet let po svém prvním startu na mistrovství světa se osmatřicetiletý lyžař Kryštof Krýzl dostal do cíle i na svém posledním. V týmové kombinaci v Saalbachu-Hinterglemmu odjel slalomovou část a spolu se sjezdařem Janem Zabystřanem skončil na šestnáctém místě. „Samozřejmě na mě trošku dolehla nostalgie a nějaké emoce,“ řekl Krýzl pro Radiožurnál Sport. Všechny tři medailové sady získali Švýcaři.

Dlouhá léta bojoval se světovou špičkou, před šestnácti lety Kryštof Krýzl zazářil na MS ve Val d´Isere životní osmou příčkou ve slalomu. Do Hinterglemmu přijel už z jiné reality, v níž v Berchtesgadenu pracuje jako trenér německého týmu do osmnácti let. Velká rozlučka ho ale znovu přilákala na šampionát jako závodníka.

„Trošku to na mě dolíhá, snažím se to vytěsňovat. Já závodění miluju, je to pro mě všechno. Jsem rád, že jsem dostal tu příležitost. Dokázal jsem, že pořád lyžovat umím,“ uvedl Krýzl pro Radiožurnál Sport.

Zabystřan mu po sjezdu předal třináctou příčku se ztrátou 1,31 sekundy na první místo. Krýzl se do svého slalomového závodu pustil odvážně, na trati ale udělal chybu a měl co dělat, aby se udělal na trati.

„Tu první polovinu, možná tři čtvrti tratě se mi jelo docela dobře, měl jsem rytmus. Udělal jsem docela velkou chybu v nájezdu do posledního krpálu, kde jsem v podstatě zastavil. Jsem rád, že jsem to dobojoval do cíle,“ ulevil si Krýzl.

Ze slalomářů předvedl dvaadvacátý nejrychlejší čas. V celkovém pořadí skončila nejlepší česká dvojice šestnáctá. Sešli se v ní reprezentační opora minulosti Krýzl a Zabystřan, který letos i díky spolupráci s elitním německým týmem prožívá průlomovou sezonu v rychlostních disciplínách.

„Honza si to užívá. Naše cesty se rozchází, ale tím, že sbírám zkušenosti a trénuju v Německu, on taky využívá německý tým, to nás nějakým způsobem spojuje. Já mu strašně fandím,“ řekl Krýzl.

Zabystřan předvedl ve sjezdové části svou výsledkově nejpovedenější jízdu na šampionátu. O třinácté místo se dělil s Vincetem Kriechmayerem, čerstvým vicemistrem světa.

„Je to určitě hezké. Dneska to umístění je trochu podřadné ztrátě. Kitan to nebude mít jednoduché, ale věřím mu,“ usmíval se Zabystřan po sjezdu. „Škoda, že takováhle jízda neklapla ve sjezdu speciálu nebo v super-G. Aspoň jsem rád, že to tam někde je, třeba to bude hezký pocit do dalších svěťáků.“

Závod totálně ovládli Švýcaři, kteří si po nedělním triumfu Franja van Allmena ve sjezdu speciál nechali sborově oholit hlavy. V sestavě pro kombinaci scházel hvězdný Marco Odermatt, i tak brali švýcarští jezdci všechny tři medaile. Van Allmen vyhrál ve spolupráci se slalomářem Loicem Meillardem své druhé zlato, stříbro brali Alexis Monney a Tanguy Nef, bronz získali Stefan Rogentin a Marc Rochat.

Muži - kombinace dvojic:

1. Von Allmen, Meillard 2:42,38 (sjezd 1:42,11+slalom 1:00,27), 2. Monney, Nef -0,27 (1:42,09+1:00,56), 3. Rogentin, Rochat (všichni Švýc.) -0,43 (1:43,17+59,64), 4. Cochran-Siegle, Ritchie (USA) -0,69 (1:43,35+59,72), 5. Hemetsberger, Gstrein (Rak.) -0,80 (1:43,04+1:00,14), 6. Schieder, Kastlunger (It.) -0,93 (1:43,06+1:00,25), ...16. Zabystřan, Krýzl -3,14 (1:43,40+1:02,12), 20. Forejtek, Müller -5,38 (1:46,76+1:01,00), Koula, Tomášek (všichni ČR) nedokončili.