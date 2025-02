Tři slovenští bratři píší historii MS. Napodobí norské sestry po 16 letech

Zapsat se do kronik světových šampionátů v alpském lyžování jde různě. Nemusíte kvůli tomu nutně sbírat medaile. Petra Vlhová sice na MS v Saalbachu chybí, přesto bude na Slovensku obří slalom jistě sledován. I když tentokrát v mužské verzi. Poprvé v historii MS se stane, že do jedné disciplíny nastoupí tři bratři. Postarají se o to Adam, Andreas a Teo Žampovi.

Dva sourozenci? To není takové unikum, ale trojlístek bratrů na světovém šampionátu a ještě k tomu v jedné disciplíně? To nemá obdoby. Adam Žampa je ze slovenského trojlístku ve 34 letech tím nejstarším a nejzkušenějším. Je ale fakt, že se mu nedaří. Závody Světového poháru nedojíždí, případně se nekvalifikuje do druhého kola. Body tak chybí.

To nejmladší Teo mezi elitu teprve nakukuje. Zatímco ve SP dosud ve 22 letech nestartoval ani jednou, na MS už má na kontě dva zářezy. V Saalbachu naskočil do super-G, ale závod nedokončil. Před dvěma lety ve francouzském Courchevelu skončil na 36. místě právě v obřím slalomu. Do cíle dorazilo 51 závodníků a nejmladší ze Žampových pod sebe stlačil borce z Haiti, Toga či Libanonu. Zkušenost to ale byla k nezaplacení.

V Saalbachu musel nejmladší ze Žampových projít sítem kvalifikace, kterou opanoval Jan Zabystřan. Teo Žampa obsadil 18. příčku a v hlavním závodě tak nebude chybět, stejně tak i další Čech Aldo Tomášek, kterému stačilo na postup do hlavního závodu 22. místo. Postoupilo 25 nejlepších.

Nejvíc se však budou Slováci těšit na vystoupení Andrease Žampy, který v této sezoně už jednou ukázal, že stále umí zabodovat ve SP. Na oblíbeném kopci v italské Alta Badii bral v obřím slalomu třináct bodů za 18. příčku. A kdyby neudělal chybu v poslední části druhého kola, mohl být v top ten. Pokud něco podobného zopakuje v Saalbachu, bude to fantazie.

„Viděli jsme v Alta Badii, že když dělám všechno správně, tak umím sahat i po první desítce ve SP. Věřím, že to vyjde i tentokrát a všichni tři ukážeme, že umíme lyžovat,“ řekl Andreas Žampa.

Pronikavý výsledek by se hodil. Bez Vlhové MS v alpském lyžování na Slovensku logicky tolik netáhne. Je však otázkou, nakolik je to reálná myšlenka. Andreasova Alta Badia byla jako plivnutí do moře. Od prosince 2021 se totiž na body ve SP dostal teprve podruhé. Nejstarší Adam zase hledá stabilitu výkonů po zdravotních patáliích s kolenem. Všichni tři se před sezonou pospolu připravovali na Novém Zélandu a těsně před začátkem SP ještě na ledovci v Söldenu.

Že budou první bratrské trio na MS v jediné disciplíně, jim už před pátečním závodem může zhatit snad jen nenadálá zdravotní indispozice některého z nich. Nelze však říct, že by byli prvním sourozeneckým triem v podobné situaci, protože mezi ženami už se dávno tři sestry na MS v jednom závodě předvedly.

Norský trojlístek Nina, Lene a Mona Lösethovy však ve slalomu na MS 2009 ve francouzském Val-d'Isère dopadl neslavně. Ani jedna ze sester závod nedokončila. Tenkrát naopak došlo na českou radost, protože Šárka Strachová (tehdy ještě Záhrobská), brala stříbrnou medaili. Slováci mohou věřit, že dopadnou v pátek lépe než norské sestry před šestnácti lety, a pokud alespoň jeden Slovák pronikne do top třicet, bude to považováno za úspěch. Konkurence je přece jen kvůli kvótám startujících o něco nižší než ve SP.