Slalom na MS vyhrál Meillard, Švýcaři vládli mužským disciplínám

Lyžař Loic Meillard vyhrál na závěr mistrovství světa slalom a potvrdil dominanci švýcarských mužů na šampionátu v Saalbachu. Stříbrnou medaili vybojoval s odstupem 26 setin sekundy Nor Atle Lie McGrath. Bronzový byl Linus Strasser, jenž získal pro Německo první medaili na tomto MS. Jediný český reprezentant na startu Marek Müller po pádu nedokončil 1. kolo.

Meillard položil základ k triumfu druhým místem v úvodní jízdě. V Saalbachu získal druhý titul po triumfu v kombinaci dvojic s mistrem světa ve sjezdu Franjem von Allmenem, navíc má bronz z obřího slalomu. Ve slalomu závodil na světovém šampionátu teprve podruhé, před šesti lety v Aare byl čtrnáctý.

Celkově Švýcaři vyhráli čtyři z pěti mužských disciplín, jen v obřím slalomu jim titul sebral Rakušan Raphael Haaser. Celkovou bilanci vyhrálo Švýcarsko suverénně, získalo pět zlatých medailí, pět stříbrných a tři bronzové.

Životního úspěchu se teprve na svém druhém mistrovství světa dočkal Nor McGrath. Čtyřiadvacetiletý lyžař v Saalbachu potvrdil formu, kterou naznačil v lednu vítězstvím ve slalomu ve Wengenu. Medaile se dočkalo díky Strasserovi také Německo, které se bronzem připojilo k Česku a Švédsku na sedmé příčce medailové tabulky. Strasser na vítězného Meillarda ztratil 52 setin sekundy, polepšil si z páté příčky po prvním kole na medaili.

Pomohlo mu selhání olympijského šampiona Clémenta Noëla z Francie. Ten po prvním kole vedl, ale ve druhém od začátku ztrácel a nakonec ho po chybě nedokončil. Sedmadvacetiletý lyžař, který vyhrál už čtrnáct závodů Světového poháru a třikrát byl druhý v celkovém pořadí slalomu Světového poháru, tak na medaili na MS stále čeká.

Do slalomu se přímo nedostal žádný český reprezentant. Dvacetiletý Müller sice stejně jako Aldo Tomášek nedokončil sobotní kvalifikaci, ale byl zařazen do startovní listiny na základě kvóty pro země, které by jinak neměly žádného zástupce. S vysokým startovním číslem 71 chtěl zaútočit na první šedesátku, která dostane šanci jet i druhé kolo. Po druhém mezičase pro něj ale závod skončil. Tím se uzavřela česká stopa na tomto šampionátu, který ozdobila bronzem ve sjezdu Ester Ledecká.

Mistrovství světa v sjezdovém lyžování v Saalbachu (Rakousko):

Muži - slalom: 1. Meillard (Švýc.) 1:54,02 (59,42+54,60), 2. McGrath (Nor.) -0,26 (59,87+54,41), 3. Strasser (Něm.) -0,52 (1:00,00+54,54), 4. Feller (Rak.) -0,79 (1:00,51+54,30), 5. Haugan (Nor.) -0,89 (59,93+54,98), 6. Ryding (Brit.) -1,51 (1:01,09+54,44), ...Müller (ČR) nedokončil 1. kolo.