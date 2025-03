Zabystřan se přiblížil účasti ve finále SP. Švýcary porazil italský kolos

Je to v Norsku těžký trojboj, který na rychlostní specialisty tento týden číhá. V pátek a v sobotu dva sjezdy, jako zákusek nedělní super-G. Model, od kterého Mezinárodní lyžařská federace (FIS) upouští. Je to přece jen velký zápřah pro všechny absolvovat tři závody ve třech dnech. Páteční sjezd v Kvitfjellu byl ale náhradou za dříve zrušený závod v Garmisch-Partenkirchenu, kde se nejelo pro nepříznivé podmínky.

Ani v Norsku to nebyla žádná hitparáda. Tréninky se rušily. Mohly za to vítr a vysoké teploty. Na pátek už se ale matka příroda umoudřila. Čekalo se, zda budou nadále vládnout Švýcaři, taky se v cíli seřadili za sebou v popředí hned čtyři, ale nejlepší z nich byl Marco Odermatt na druhém místě.

Z třiadvacátého vítězství ve SP se radoval Dominik Paris. Italský kolos dokázal, že Kvitfjell je hned po Borminu a Val Gardeně jeho třetí nejoblíbenější destinací. Rodák z Merana nedal nikomu šanci. Fantasticky zajel hlavně poslední třetinu tratě, kde doslova letěl z kopce dolů jako ohnivá koule. Nabral až kosmickou rychlost oproti soupeřům a na nejvyšší stupínek tak vystoupal poprvé od 16. prosince 2023, kdy vyhrál sjezd ve Val Gardeně.

Druhý Odermatt si vylepšil bodový náskok na svého největšího konkurenta a krajana Franja von Allmena v boji o malý křišťálový glóbus za prvenství v disciplíně na 103 bodů a jeho náskok už je komfortní před posledními dvěma sjezdy.

Nepřál mu los, oteplovalo se...

Z českého pohledu byl závod důležitý pro Jana Zabytřana. Borec, který prožívá nejlepší sezonu v kariéře se ziskem 103 bodů ve SP, bojuje o to, aby se dostal do finále SP koncem března v americkém Sunn Valley.

Tam se podívá v každé disciplíně jen 25 nejlepších dle pořadí SP. Zatím v super-G Zabystřanovi patří 23. pozice před nedělním klání, což by mu na letenku do Sunn Valley stačilo. Do pátečního sjezdu šel jako třicátý, což by mu v hodnocené disciplíně dveře zavřelo. Sám se netají tím, že sjezd má rád méně než super-G, ale bojoval.

Nepřál mu však los. Dostal startovní číslo 35 a jak už to tak bývá, směrem k poledni se zhoršovaly podmínky na trati. Oteplovalo se. Podložka sice byla výborně připravená, ale sníh se zpomaloval. Alespoň to tak na první dobrou vypadalo…

Zabystřan se klidným projevem bez výraznějších chyb dostal na 21. příčku. Skvěle zvládl poslední sektor, kam si přivezl vynikající rychlost. Jenže za ním se ještě objevili borci, kteří zvládli závod lépe. Ještě o dvě příčky níže Čecha sesadili Slovinec Nejc Naraločnik a Američan Wiley Maple. Na postupové místo před pátkem ztrácel třináct bodů. To se tedy nepovedlo smazat, ale ztrátu díky osmi bodům za 23. místu snížil. Teď bude záležet na sobotním repete v Kvitfjellu.

Dobrou zprávou pro rodáka z Kadaně je fakt, že přímí konkurenti jako Rakušan Ottmar Striedinger, Švýcar Marco Kohler či Slovinec Martin Cater skončili až za českým reprezentantem. Cater a Striedinger ani nebodovali. Před sobotou je to tak pro Zabystřana ukázka, že to jde, jen je potřeba být možná odvážnější v první polovině trati.

Pořadí sjezdu v klasifikaci SP od 25. místa níže:

25. Kohler (Švýc.), Striedinger (Rak.) 51 bodů

27. Cater (Slovin.) 50

28. ZABYSTŘAN , Theaux (Fr.) 46

, Theaux (Fr.) 46 30. Sarrazin (Fr.) 43 *

31. Giezendanner (Fr.) 39 *

32. Innerhofer (It.) 38

zranění závodníci, kteří své umístění už nevylepší