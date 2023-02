Jizerská 50: Vyžlutili Northuga! Šance na grandslam padla, překvapivý vítěz

Těžký den pro Pettera Northuga. Slavný norský běžec na lyžích sice na Jizerské 50 dojel do cíle, jestli se mu ale výkon bude počítat, je nejisté. Na trati totiž Northug viděl od rozhodčích dvě žluté karty. A to jako ve fotbale znamená odchod do šaten. Nor závod dojel a bude protestovat. V cíli byl první jeho krajané Kasper Stadaas a Magni Smedaasová.