Razýmové desítka na MS nevyšla, Janatová za dvacítkou. Slaví Johaugová

Razýmová na konci ledna skončila na volné desítce devátá v závodě Světového poháru ve Falunu, kde byla kompletní konkurence, a dnešní závod měl být její nejsilnější disciplínou na MS. Na prvním mezičase po 1,5 kilometru byla jedenáctá, ale pak se začala rychle propadat. Po čtrnáctém místě ve skiatlonu se tentokrát umístila až ve třetí desítce. Na vítěznou Johaugovou ztratila bezmála dvě a půl minuty.

Třiadvacetiletá Janatová byla o 9,3 sekundy rychlejší než Razýmová a 21. místem zaznamenala svůj nejlepší individuální výsledek na MS. Navázala na loňský povedený závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě, kde byla na volné desítce třináctá. „Se svým výkonem musím být spokojená. Dala jsem do toho opravdu všechno a rychleji už jsem jet nemohla,“ pochvalovala si v tiskové zprávě.

V Oberstdorfu bylo znovu velké teplo, 15 stupňů Celsia ve stínu a na sluníčku ještě výrazně víc. „Trať ale byla ve výborném stavu - možná mi pomohlo i to, že jsem jela na začátku. Pořadatelé nás ji před závodem ani nenechali projet, aby vydržela co nejdéle. Daleko lépe jsem se cítila v těch rovinatých pasážích. Na konci jsem naopak myslela, že ten závěrečný kopec už nevyjedu nahoru,“ řekl Janatová, která měla startovní číslo 15.

Třetí česká reprezentantka Petra Hynčicová obsadila 33. příčku. Od elitní třicítky ji dělilo necelých deset sekund. „Je to pro mě takový hořkosladký výsledek. Když jsem přijela do cíle a viděla jsem, že je to čas kolem třicítky, doufala jsem, že to do ní vyjde. Teď mě těch deset vteřin trochu mrzí, ale zpětně to asi budu považovat za výborný výsledek,“ řekla šestadvacetiletá Češka. Dvě místa za ní skončila mezi specialistkami lotyšská biatlonistka Baiba Bendiková.

Johaugová potvrdila, že na mistrovství světa vládne distančním závodům. Předloni v Seefeldu ovládla všechny tři a druhý krok k tomu udělala i v Oberstdorfu. Triumfovala s náskokem více než 54 sekund před Fridou Karlssonovou ze Švédska. „Tohle byl rozhodně nejlepší závod, jaký jsem kdy jela,“ radovala se Johaugová. Ženskou desítku na MS vyhrála s největším náskokem od roku 1962.

Ziskem dvanáctého zlata se dvaatřicetiletá Norka zařadila na čtvrté místo historických tabulek napříč pohlavími, kterým vévodí osmnáctinásobná světová šampionka Marit Björgenová z Norska. Johaugová může ještě v Obertsdorfu atakovat třetího Pettera Northuga (13 zlatých) a druhou Jelenu Vjalbeovou z Ruska (14 zlatých), protože má šanci na titul i se štafetou a na klasické třicítce.

Za Karlssonovou získala bronz další Švédka Ebba Anderssonová. Stejné pořadí na stupních vítězů bylo i v sobotním skiatlonu.

Ženy - 10 km volně

1. Johaugová (Nor.) 23:09,8, 2. Karlssonová -54,2, 3. Anderssonová (obě Švéd.) -1:06,9, 4. Digginsová (USA) -1:12,0, 5. Sorinová (Rus.) -1:13,8, 6. Kallaová (Švéd.) -1:16,3, 7. Hagaová -1:25,9, 8. Fossesholmová (obě Nor.) -1:41,0, 9. Stadloberová (Rak.) -1:42,2, 10. Roponenová (Fin.) -1:43,9, ...21. Janatová -2:19,8, 25. Razýmová - 2:29,1, 33. Hynčicová (všechny ČR) -2:57,0.