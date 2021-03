Koukal o diskvalifikaci Klaeba: Vinu nesou oba. Bolšunov se mohl vyhnout

Lyžařský svět je rozpolcen. Incident v cílové rovince klasické padesátky na MS v Oberstdorfu odnesl v reálu Rus Alexander Bolšunov zlomenou hůlkou a u zeleného stolu Nor Johannes Klaebo diskvalifikací. Co na to Martin Koukal, světový šampion na padesátce z roku 2003? „Já si myslím, že to rozhodnutí není správné, není v duchu našeho sportu.“

Tahle kauza ještě nevychladla. A to doslova, protože Norové zvažují dovolání k FIS, na což mají právo do úterního odpoledne. Zatím platí, že jury potrestala Klaeba za obstrukce při předjíždění, Nor se ale zároveň dostal do tísně kvůli Bolšunovově manévru v zatáčce, kdy svého soupeře téměř vytlačil z trati.

Co říkají pravidla?

„Podle rigorozního výkladu pravidel si to jury obhájí. Pravidlo o obstrukci říká, že za předjížděcí manévr je zodpovědný ten, kdo předjíždí, což byl Klaebo. Vzhledem k tomu, že Bolšunovovi ťuknul do hůlky, je za to diskvalifikovaný.“

Proč tedy říkáte, že rozhodnutí jury nebylo správné?

„Důležité pro trest je, jestli měl incident vliv na konečný výsledek. Pokud ano, což je v tomto případě jasné, pak je trestem diskvalifikace. Pokud by to tak nebylo, trestem by byla žlutá karta. Zapomíná se ale na to, že Bolšunov se aktivně snažil to předjetí Klaebovi ztížit, vyvézt ho ze zatáčky. Rozhodně vjel do rovinky s tím, že věděl, že Klaebo najíždí vpravo od něj. Vjel na pravý mantinel, bylo to jeho rozhodnutí. Je otázka, jestli mu myšlenku nevnuklo to, co se stalo v Lahti.“

Tam se koncem ledna dostal Bolšunov ve štafetě do podobné kolize s Finem Joni Mäkim. Soupeře, který ho zavřel, pak hned na trati přetáhl hůlkou a za cílem do něj schválně vrazil…

„V Lahti to bylo posouzeno jako race incident (závodní incident). Bolšunova diskvalifikovali, protože do Mäkiho najel a šlehl ho holí. Tzv. koridor, kde jsou větvičky, je až padesát metrů před cílem. V Oberstdorfu bylo do koridoru daleko. Za mě to mělo být také posouzené jako race incident.“

Ve výsledcích by to znamenalo co?

„Že nebude nikdo potrestán, pořadí by zůstalo tak, jak dojeli. Myslím, že vinu nesou oba. Klaebo byl potrestán za obstrukci při předjíždění, ale Bolšunov se mu snažil předjíždění znepříjemnit, chtěl ho vyvést z ideální linie.“

Co si myslíte o Bolšunovově počání při vjezdu do rovinky?

„Mým závodníkům říkám, že když chceš někoho zavřít, musíš ho zavřít včas. Včas znamená, že je závodník za vámi. Klaebo byl ale vedle něj, přestal píchat, neměl kam uhnout. Bylo na rozhodnutí Bolšunova, jestli do kontaktu půjde. Mohl uhnout doleva a kontaktu se vyhnout. Svým závodníkům říkám: Jakmile je závodník vedle vás, mantinel jste nezavřeli a jste tam pozdě. Pak je to padesát na padesát. Kdyby Bolšunov spadl, sice by Klaeba diskvalifikovali, ale Bolšunov by přijel pátý a byl by bez medaile.“

Věříte, že se ještě výsledky můžou měnit?

„To můžou. Norové můžou do osmačtyřiceti hodin po závodu podat dovolání, které bude řešit odvolací komise. Je to nešťastné rozhodnutí. Závod byl naprosto fantastický, do cílové rovinky jeli dva nejlepší závodníci současnosti. Klaebo do té situace nenajel úplně šťastně, ale v poslední fázi to nemohl moc ovlivnit. Jediný, kdo to mohl ovlivnit, byl Bolšunov. Nebylo to od Klaeba nefér. Za to, že to dopadlo takhle, můžou oba dva. FIS chce tohle pravidlo na jaře řešit, cítí, že není šťastně udělané.“

Proč?

„V rámci hromadných startů a sprintů kontakty jsou, nemůžeme mít pravidla na všechno. Za nás rozhodně takováhle pravidla nebyla. Nevím, jestli to bylo férovější, ale věděl jste, že se trochu loktujete rameny, pokud to nebylo pěstmi, tak se to rozhodně tak úzkostlivě neřešilo. Pak je otázka, jestli se z toho nestane bezkontaktní sport a nebudeme po každém závodě čekat hodinu a půl na první výsledky, dalších 48 hodin, než se někdo odvolá a pak dalších 72 hodin, než bude hotovo.“