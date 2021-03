Skandál na MS: zlomená hůl a pláč. Bolšunov zuřil, Klaeba diskvalifikovali

Souboj dvou vládců běžeckého lyžování v cílové rovince klasické padesátky skončil na mistrovství světa v Oberstdorfu kolizí a dlouhým jednání jury. V tvrdém kontaktu sto metrů před cílem Nor Johannes Høsflot Klaebo zlomil hůlku Rusovi Alexandrovi Bolšunovovi a byl za to nakonec diskvalifikován. Vítězem byl vyhlášen v cíli druhý Nor Emil Iversen. Bolšunov, jenž po závodě propadl slzám, oficiálně bere druhé místo. Nejlepší z Čechů Michal Novák je čtyřiadvacátý.

Uf! Dvě tváře běžeckého lyžování právě vytočily zatáčku do cílové rovinky a na kraji vyznačené trati se dostaly se do kontaktu. Vypadalo to, jako by se Klaebo a Bolšunov do sebe zaklesli. Pak Klaebo vyrazil k cíli, kam dojel první. Bolšunov zůstal zpět bez zlomené pravé hůlky a v deziluzi projel cílem až po dalším Norovi Iversenovi.

První momenty za cílem? Rozezlený a zklamaný Bolšunov shodil na sníh své brýle a významně mával torzem své hole. Pak se schoval do koutku se svými slzami. Klaebo za ním zašel a shovívavě ho poplácal po zádech. Bylo to šampionovo gesto vstříc nešťastnému poraženému.

Jenže všechno bylo jinak. Režie televizního přenosu donekonečna opakovala záběry z kolize dvou favoritů. Rostla nejistota. Bolšunov vjel do cílové rovinky první, ale při výjezdu do zatáčky si vybral extrémní venkovní stopu. Ještě než se zařadil do své stopy, vytlačil Klaeba na samou hranu trati. Klaebo dokonce jednou lyží vyjel mimo panely ohraničující trať. Kamery odhalily, že to byla Klaebova ruka, která Bolšunovovi zlomila hůl.

„Kdybych udělal, co udělal Klaebo, byl bych diskvalifikován,“ řekl rozzuřený Bolšunov televizi Match TV. „Jdu domů, ať si dělají, co chtějí. Nemám slov. Nevím, co mi Klaebo říkal. Na vyhlášení nejdu, je to nefér,“ hlásil Rus.

„Neměl jsem na výběr. Nemohl jsem jet nikam jinam,“ hájil se Klaebo pro norskou televizi NRK.

Rusové podali protest, jury případ dlouho zkoumala a Klaeba nakonec diskvalifikovala.

„Cítil jsem, že se mě snaží vytlačit. Na druhé straně měl spoustu místa,“ zlobil se Klaebo.

Rozhodnutí jury ho tak připravilo o přelomové vítězství. Klaebo je trojnásobný olympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, vždy ale zatím vyhrával jen ve sprintech, týmových sprintech nebo ve štafetě. Na první zlato z individuálního distančního závodu tak musí čekat dál.

Novák nemohl zrychlit

Nejlepší Čech Michal Novák dojel do cíle pětadvacátý, ale po Klaebově diskvalifikaci se o místo posunul.

„V těch prvních okruzích to možná vypadalo, že se moc nejede, ale přitom to byl velký stres, protože se bojovalo o pozice a zároveň bylo potřeba dávat pozor, aby člověk nic nezlomil,“ líčil Novák. „Když se pak rozjelo to šílené tempo, bylo to pro mě zvláštní, protože pocitově jsem se cítil dobře, ale stejně jsem nemohl zrychlit. Takže výsledek je takový solidní průměr, ale zároveň vím, že mám na víc. Nejsem zklamaný, ani nadšený.“

Petr Knop bojoval o čtyřicáté místo, ztratil však kvůli křečím v rukách a ve výsledcích je jednačtyřicátý.

„V prvních kolech jsem se cítil dobře, i když to ve skupině bylo pořádné maso a nikdo nedal nikomu nic zadarmo. Bohužel jsem z té skupiny odpadl trochu dřív, než bych si přál, což mě trochu mrzí,“ líčil Knop. „Jel jsem pak s Burym, se kterým jsme spolu po pátém okruhu také měnili lyže, abychom si pomohli a ušetřili nějaké síly. Pak mi ale ujel, protože od poloviny šestého okruhu mě braly křeče do rukou.“

Muži - 50 km klasicky s hromadným startem

1. Iversen (Nor.) 2:10:52,9, 2. Bolšunov (Rus.) -0,7, 3. Krüger -8,2, 4. Holund (oba Nor.) -8,6, 5. Burman (Švéd.) -25,6, 6. Niskanen (Fin.) -31,4, 7. Musgrave (Brit.) -43,5, 9. Golberg (Nor.) -58,7, 9. Cologna (Švýc.) -59,1, 10. Patterson (USA) -1:24,7, ...24. Novák -4:09,4, 41. Knop -9:40,6, 48. Fellner (všichni ČR) -16:52,8.

Medailové pořadí zemí (konečné pořadí po 24 závodech)