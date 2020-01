Rekordní Jizerská 50! Lyžaře čeká i páteční sprint o půl milionu | iSport.cz

Už měsíc před startem je zaregistrováno 7500 závodníků, pro hlavní padesátikilometrový závod zbývá ještě asi 200 volných míst.

„Máme obrovskou radost. Před deseti lety jelo Jizerskou padesátku okolo pěti tisíc lidí, letos doufáme, že překonáme hranici osmi tisíc,“ říká David Douša z pořadatelské agentury Raul. „Celá trasa Jizerské padesátky je sjízdná, máme pár problematických úseků. Na trasách leží mezí 15 – 25 centimetrů sněhu. Na Bedřichově je díky liberecké radnici od léta nové zázemí pro výrobu sněhu.“

Program zahajuje už v pátek 7. února, kdy se koná tradiční sprint, který tentokrát láká elitní závodníky vysokými prize money. V banku pro nejlepších šest mužů i žen bude přes půl milionu korun, vítězové si vydělají přes 100 000 korun.

„Lukáš říkal, že by bylo fajn, abychom se tam ukázali,“ říká Jan Šrail z eD system Bauer Teamu principála Lukáše Bauera. „Chtěl bych to vyzkoušet. O penězích to není, v českém závodě se chceme ukázat v co nejlepším světle.“

V sobotu v rámci doprovodného programu vystoupí kapela Divokej Bill, v nedělním hlavním závodě, ČEZ Jizerské 50, budou na startu i tři trojnásobní šampioni z minulých let – Norové Anders Aukland a Morten Eide Pedersen a Stanislav Řezáč.

„Je skvělé být ve společnosti Řezáče a Auklanda. Ve Ski Classics jsem vyhrál tři závody a všechny na Jizerské padesátce Těším se, že se vrátím a budu bojovat o nové vítězství,“ vzkázal Pedersen. „Jizerská padesátka je jeden z nejlepších závodů. Má dlouhé kopce, sjezdy, rovinky, je tam skvělá atmosféra.“

V závodě žen bude usilovat o vysoké umístění Kateřina Smutná, šampionka z roku 2017, v současnosti ale léčí důsledky předvánočního pádu

„Vypnula mi lyže a ve sjezdu jsem spadla. Teď s tím bojuju, mám problémy se zády a rukou,“ vysvětluje Smutná. „Cíle na Jizerské padesátce mám ty nejvyšší. Ale je to vždycky strašně těžké. Už to dávno není o jedné soupeřce.“

Pořadatelé před startem u památníku na stadionu v Bedřichově opět připomenou památku horolezecké expedice Peru 1970, která zahynula při zemětřesení pod Huascaránem.

„Byla to velice smutná událost. Narodil jsem se v roce 1970, s dvěma kluky, jejichž tátové tam zahynuli, se znám,“ líčí ředitel závodu Martin Koucký „Já jsem rád, že se na tu tradici nezapomnělo.“

Akademický sochař Jiří Dostál vytvořil pamětní medaile, které ve stříbře obdrží rodiny horolezců. Všichni účastníci Jizerské50 dostanou jejich verze z obecného kovu.