Razýmová v Novém Městě zaválela a dojela osmá, vyhrála Johaugová | iSport.cz

Osmadvacetiletá Razýmová na Vysočině pokračovala ve skvělých výkonech, díky nimž se v této sezoně zařadila do širší světové špičky. Osmé místo je jejím třetím nejlepším výsledkem v kariéře po páté pozici z listopadu v Ruce a sedmé příčce z prosincového závodu v Davosu.

Prakticky celý závod odjela Razýmová společně s Finkou Kerrtu Niskanenovou, ať již ve dvojici, či s dalšími závodnicemi. Nakonec ji severská soupeřka porazila o tři sekundy. "Osmé místo beru, ale to jedno místečko mě mrzí. V posledním kilometru jsem prohrála s Kerttu, s kterou jsem bojovala od začátku závodu. Myslím, že to šlo ještě o jedno vylepšit," řekla Razýmová.

Dvaadvacetiletá Janatová v sobotu zaběhla životní 13. místo a dnes si pohoršila jen o tři příčky. Šestnácté místo je její druhéý nejlepší výkon kariéry, proto bude z Vysočiny odjíždět nadšená. "Hodnotím to víc než nejlepší. Nečekala jsem to."

Mladá Češka se v závodě pohybovala mimo jiné ve společnosti trojnásobné olympijské vítězky Charlotte Kallaové ze Švédska, jež nakonec skončila dvanáctá. Janatovou přítomnost hvězd ve jejím okolí ještě překvapuje. "Trochu mě to stresuje, ale musím si na to zvyknout, jestli chci jezdit na špici," řekla.

Suverénka Johaugová doběhla do cíle s náskokem 1:04,8 minuty před Ruskou Natalijí Něprjajevovou, jež vyhrála sprinterský souboj s Norkami Ingvild Flugstad Östbergovou a Heidi Wengovou. Razýmová ztratila na vítězku bez jedné desetiny dvě minuty.

Další z celkových devíti Češek na startu se na bodované pozice nedostaly. Nejblíže k nim měla stejně jako v sobotu Petra Nováková, jež s číslem 43 obsadila šestatřicátou pozici.

Muži jedou stíhačku na 15 km klasicky ve 13:00.

Závody SP v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě (Žďársko):

Ženy - stíhací závod 10 km klasicky: 1. Johaugová (Nor.) 26:49,7, 2. Něprjajevová (Rus.) -1:04,8, 3. Östbergová, 4. H. Wengová (obě Nor.) obě -1:06,0, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:49,1, 6. Anderssonová (Švéd.) -1:49,4, 7. Niskanenová (Fin.) -1:56,7, 8. Razýmová (ČR) -1:59,9, 9. Hagaová (Nor.) -2:06,8, 10. Digginsová (USA) -2:12,0, ...16. Janatová -2:40,4, 36. Nováková -4:21,6, 49. Schützová -5:55,7, 50. Hynčicová -6:08,3, 55. Moravcová -7:10,2, 56. Havlíčková -7:32,2, 57. Sixtová -7:41,3, 60. Holíková (všechny ČR) -8:39,8.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 38 závodů): 1. Johaugová 1409, 2. H. Wengová 952, 3. Něprjajevová 939, 4. Digginsová 720, 5. Jacobsenová (Nor.) 699, 6. Maubetová Bjornsenová (USA) 622, ...26. Razýmová 216, 37. Janatová 109, 44. Nováková 67, 75. Beranová (ČR) 15.

