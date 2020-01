Razýmová se vytáhla až do TOP 20. V Oberstdorfu vládla Johaugová | iSport.cz

Závod mužů na dvakrát 15 kilometrů vyhrál Rus Alexandr Bolšunov, který v poslední době distančním závodům vládne podobně neochvějně jako Johaugová. Vítěz Tour de Ski před týdnem ovládl i oba závody SP v Novém Městě na Moravě.

V Oberstdorfu si Bolšunov upevnil vedení v SP, i když jeho prvenství bylo tentokrát mnohem těsnější než na Vysočině. V cíli předčil čtveřici norských soupeřů, druhý Simen Hegstad Krüger i třetí Sjur Röthe za ním zaostali zhruba o sekundu. Adam Fellner dojel na 47. místě, Petr Knop závod nedokončil.

Desetinásobná mistryně světa Johaugová si ve dvanáctém distančním závodu sezony připsala desáté vítězství. V čele startovního pole se usadila hned v úvodu, postupně setřásla všechny soupeřky a od pátého kilometru už jen navyšovala náskok. Östbergová vybojovala v závěrečném sprintu druhé místo, třetí skončila po prozkoumání cílové kamery Rakušanka Teresa Stadloberová před Ebbou Anderssonovou ze Švédska.

Osmadvacetiletá Razýmová přezula lyže na 29. místě ve skupince se ztrátou 1:12,7 minuty na Johaugovou, ve druhé polovině ale dokázala zrychlit a posunula se do elitní dvacítky. Na vítězku ztratila 1:48,4 minuty. Druhá česká reprezentantka Petra Nováková figurovala v polovině závodu v závěru páté desítky a nakonec dojela s čtyřminutovým odstupem na 45. příčce.

Závody SP v běhu na lyžích v Oberstdorfu (Německo):

Muži - skiatlon (15+15 km):

1. Bolšunov (Rus.) 1:13:40,6, 2. Krüger -0,9, 3. Röthe -1,2, 4. Sundby -2,5, 5. Holund (všichni Nor.) -2,9, 6. Larkov (Rus.) -6,1, 7. D. Cologna (Švýc.) -7,7, 8. Niskanen (Fin.) -17,3, 9. Bělov -18,8, 10. Bessměrtnych (oba Rus.) -19,1, ...47. Fellner -3:53,9, Knop (oba ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 38 závodů): 1. Bolšunov 1421 b., 2. Klaebo (Nor.) 1122, 3. Usťugov (Rus.) 851, 4. Niskanen 799, 5. Röthe 784, 6. Krüger 635, ...68. Novák 34, 87. Pechoušek 21, 115. Černý (všichni ČR) 5, 117. Knop 5, 119. Fellner 5.

Ženy - skiatlon (7,5+7,5 km):

1. Johaugová 40:05,2 min., 2. Östberová (obě Nor.) -15,5, 3. Stadloberová (Rak.) -15,6, 4. Anderssonová (Švéd.) -15,7, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -22,9, 6. Něprjajevová (Rus.) -23,4, 7. H. Wengová (Nor.) -23,9, 8. Niskanenová (Fin.) -43,7, 9. Jacobsenová (Nor.) -1:22,8, 10. Hennigová (Něm.) -1:25,1, ...19. Razýmová -1:48,4, 45. Nováková (obě ČR) -4:00,5.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 38 závodů): 1. Johaugová 1539, 2. H. Wengová 996, 3. Něprjajevová 987, 4. Jacobsenová 729, 5. Digginsová (USA) 729, 6. Östbergová 680, ...25. Razýmová 228, 37. Janatová (ČR) 109, 44. Nováková 67, 76. Beranová (ČR) 15.