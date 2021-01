Razýmová skončila na Tour de Ski desátá. Slaví Bolšunov a Digginsová

Poslední etapa se jela hromadně a Razýmová do ní vstupovala ze 16. místa. Zajela nejlepší výsledek v této sezoně Světového poháru a druhý nejlepší v kariéře. "Bylo to opravdu náročné. Ale chytila jsem dobrou skupinku, jejíž tempo mi vyhovovalo, a pak se mi ji ještě povedlo na posledních metrech předjet, takže ideální," radovala se Razýmová v tiskové zprávě svazu.

Na dnes nejrychlejší Ebbu Anderssonovou ze Švédska, která se posunula z devátého na třetí místo, ztratila minutu a 17,4 sekundy. Kvůli společnému startu neměla česká lyžařka přehled o své pozici. "Na trati jsem vůbec nevěděla, na jakém místě jedu, ani jak jsem na tom celkově. Jenom jsem si říkala, že to musím holkám vrátit, a to se mi podařilo. A že jsem do 10. místa, to mi přijde neuvěřitelné," uvedla devětadvacetiletá závodnice.

Ani moc nedoufala, že by vysněná desítka v celkovém pořadí mohla vyjít. "Pomohly mi k tomu také dobré lyže. Chtěla bych za to poděkovat celému servisnímu týmu, protože dělají práci, která není vidět, ale je pro nás důležitá," dodala.

Zhruba devět sekund za Anderssonovou finišovala Digginsová, která celkově vyhrála o minutu a 24,8 sekundy před Ruskou Julií Stupakovou. Stala se první americkou vítězkou tohoto prestižního etapového podniku.

Z českých reprezentantek dnes vedle Razýmové bodovala také Kateřina Janatová, která obsadila 30. příčku. Celkově skončila devětatřicátá těsně před Petrou Hynčicovou, jež doběhla do cíle na 39. místě. Janatová nenavázala na loňský výsledek z Tour de Ski, kdy i při účasti silné norské reprezentace obsadila 27. místo.

V mužském závodě nepřipustil komplikace favorizovaný Bolšunov. Suverénní výkon v tomto ročníku Tour potvrdil druhým místem v závěrečné etapě. Na sjezdovku vyšplhal se ztrátou 13,3 sekundy na vítězného krajana Denise Spicova.

Bolšunov ve všech osmi dílech Tour de Ski skončil na stupních vítězů. Vyhrál pět etap a jeho nejhorším umístěním byla třetí příčka ze sobotního klasického sprintu. Zvítězil s obřím náskokem před Francouze Mauricem Manificatem. Nikdo neovládl Tour de Ski s větším odstupem. Dosud držel rekord Nor Martin Johnsrud Sundby, který před pěti lety porazil krajana Finna Hagena Krogha o tři minuty a 15,7 sekundy.

Prvenství na Tour obhájil Bolšunov jako druhý muž po Švýcarovi Dariu Colognovi, který vyhrál v letech 2011 a 2012.

Manificat dnešním třetím místem udržel druhou pozici před Spicovem a narušil ruskou hegemonii. Při absenci norské výpravy obsadili Rusové v celkovém pořadí šest z prvních sedmi míst.

Na body do SP se v dnešním závodě i v celkovém pořadí Tour prosadil Novák. "Bylo to náročné, i když mi nešlo vymáčknout se ze všech sil. Na stadionu a při přejezdu pod sjezdovku to bylo o hledání dobré pozice a snaze nenechat si zlomit hůl. Ve druhé půlce se pak ukázalo, kdo má kolik sil. S 24. místem jsem spokojený. Myslím, že to je pro mě velmi pěkný výsledek," uvedl v tiskové zprávě.

Tour de Ski dokončili ještě další dva čeští reprezentanti. Adam Fellner obsadil celkově 47. místo, Petr Knop byl dvě místa za ním.

SP a závěrečný díl Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme (Itálie):

Muži - 10 km volně s hromadným startem: 1. Spicov 32:41, 2. Bolšunov (oba Rus.) -13,2, 3. Manificat (Fr.) -15,2, 4. Bělov -21,8, 5. Melničenko -24, 6. Jakimuškin (všichni Rus.) -26,9, 7. Lapalus (Fr.) -30,2, 8. Bögl (Něm.) -37,9, 9. Backscheider -39,9, 10. Parisse (oba Fr.) -42,7, ...28. Novák -1:38,3, 40. Knop -2:32,6, 45. Fellner (všichni ČR) -2:50,5.

Konečné pořadí Tour de Ski (po 8 závodech): 1. Bolšunov 3:32:32,3, 2. Manificat -3:23,9, 3. Spicov -3:36,7, 4. Jakimuškin 3:40,6, 5. Malcev (Rus.) 4:03,3, 6. Bělov -5:08,5, ...24. Novák -10:10,0, 47. Fellner -17:50,2, 49. Knop -21:43,3.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 28 závodů): 1. Bolšunov 1297, 2. Jakimuškin 631, 3. Manificat 588, 4. Melničenko 562, 5. Malcev 525, 6. Bělov 519, ...38. Novák 105, 74. Šeller 24, 88. Pechoušek 10, 91. Černý 10, 93. Kalivoda 8, 100. Fellner 5, 101. Knop (všichni ČR) 5.

Ženy - 10 km volně s hromadným startem: 1. Anderssonová (Švéd.) 36:45,6, 2. Digginsová (USA) -9,2, 3. Claudelová (Fr.) -32,6, 4. Stupaková -40,0, 5. Sorinová (obě Rus.) -1:04,3, 6. Razýmová (ČR) -1:17,4, 7. Brennanová (USA) -1:17,8, 8. Hennigová (Něm.) -1:23,6, 9. Něchajevská (Rus.) -1:27,6, 10. Eidukaová (Lot.) -1:29,2, ...30. Janatová -3:15,2, 39. Hynčicová (obě ČR) -3:52,6.

Konečné pořadí Tour (po 8 závodech): 1. Digginová 3:04:45,8, 2. Stupaková -1:24,8, 3. Anderssonová -2:00,8, 4. Sorinová -2:58,1, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -3:23,0, 6. Brennanová -3:27,6, ...10. Razýmová -5:21,2, 39. Janatová -17:11,0, 40. Hynčicová -17:45,4

Průběžné pořadí SP (po 17 z 28 závodů): 1. Digginsová 932, 2. Stupaková 802, 3. Brennanová 794, 4. Sorinová 780, 5. Anderssonová 671, 6. Něprjajevová (Rus.) 658, ...15. Razýmová 310, 38. Janatová 92, 45. Beranová (ČR) 53, 63. Hynčicová 20, 71. Nováková (ČR) 12.