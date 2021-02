Pád a tresty. Češka jela na MS pro zlato, Ruska ji kopnula do lyže

Zdálo se, že už stačí jen chvilka a běžkyně na lyžích Tereza Beranová bude mistryní světa do 23 let ve sprintu klasicky. Ve finském Vuokatti pílila za zlatem ještě dvacet metrů před cílem. Pak jí ale Ruska Falejevová šlápla na patky a Češka šla k zemi. Rozhodčí následně potrestali Rusku, ale nakonec i samotnou Beranovou.

Vypadalo to, že je zlato na dosah. Jenže Tereza Beranová se ho na MS do 23 let nedočkala. Přesto, že vyhrála kvalifikaci a finálovým nástupem si připravila pozici k titulu šampionky.

„V kvalifikaci i v rozjížďkách to šlo poměrně lehce. Ve finále až do cílové rovinky taky, ale pak mi soupeřka, která přecházela do jiné stopy, kopnula do patky lyže,“ vysvětlovala Beranová. „Já jsem nestihla zapíchnout hůl, takže jsem se neměla o co opřít a spadla jsem.“

Zatímco pětice soupeřek se kolem ní přehnala do cíle, ona sama zůstala ještě dlouho ležet na sněhu. Ruska Anastasja Falejevová zatím v euforii slavila vítězství. Jenže zbytečně. Kvůli kolizi s Beranovou jí rozhodčí odsunuli na šesté místo. Jury však potrestala i Beranovou za incident se Švédkou Lindströmovou, který se odehrál o několik stovek metrů dříve. Ve výsledcích je pátá.

Tohle jméno si každopádně zapamatujte. Tereza Beranová už letos třikrát bodovala ve Světovém poháru, o minulém víkendu v Ulricehamnu bodovala životním devátým místem v bruslařském sprintu. A už před Vánoci spolu s Kateřinou Janatovou slavila při SP v Drážďanech finálovou pátou příčku v týmovém sprintu.

Sprint klasickou technikou se měl podle původního programu ve Vuokatti konat už ve středu, kvůli nízkým teplotám ho ale pořadatelé o den odložili. Ani to ovšem závodníky od drsného mrazu neuchránilo, i přes jasné počasí bylo dnes na promrzlém stadionu ve Vuokatti -22 °C!

„Už jsme se s tím mrazem naučili pracovat, tak si to ani moc nepřipouštíme,“ řekla Beranová, kterou ledové počasí o skvělou formu nepřipravilo.

Po vítězné kvalifikaci do čtvrtfinálové rozjížďky nastoupila spolu se Zuzanou Holíkovou, která si v kvalifikaci dojela pro rovněž výborné 11. místo. Obě české závodnice absolvovaly většinou čtvrtfinále ve stejné stopě – Beranová bezpečně na prvním místě, Holíková na třetím. A pro tato umístění si také dojely do cíle, což pro Holíkovou znamenalo vyřazení a 15. místo v konečném pořadí.

Semifinále rozjela Beranová ze čtvrté pozice, ale v nejtěžším stoupání se posunula na první místo, na které pak už žádnou ze svých soupeřek nepustila.

Do hlavního závodu se dokázala kvalifikovat také Adéla Nováková, která obsadila v kvalifikaci 19. příčku. V první části své čtvrtfinálové rozjížďky se úspěšně snažila držet v těsném kontaktu s postupovými příčkami, ve druhé půlce se ale propadla a nakonec si dosprintovala pro čtvrtou příčku, která znamená 18. místo v konečném pořadí.

Mezi muži se dařilo Ondřeji Černému, který skončil sedmý, když vypadl v semifinále. Předtím opět potvrdil, že mu skvěle vycházejí kvalifikace. Při Světovém poháru v Drážďanech v ní obsadil 2. místo, na mistrovství republiky ji vyhrál a tentokrát šel do rozjížděk ze čtvrtého místa.

V semifinále se Černý držel od začátku ve druhé polovině šestičlenné skupiny, vyšel mu ale finiš, ve kterém si dosprintoval pro třetí místo. Ani to mu ale na postup z pozice šťastného poraženého nestačilo, a tak si připsal konečné 7. místo.

„S kvalifikací jsem byl spokojen. Myslím, že i čtvrtfinále se mi povedlo po taktické stránce, cítil jsem se dobře taky fyzicky. Navíc jsem měl skvělé lyže. Semifinále mě pak trochu mrzí, protože se mi nepovedlo takticky a příliš dlouho jsem zůstal vzadu,“ vyprávěl Černý. „Celkově jsem ale spokojen, protože cílem bylo postoupit do dvanáctky, což se mi podařilo.“

Druhým českým mužem závodu byl Tomáš Kalivoda, který postoupil z 27. místa.

Závodní program pokračuje ve Finsku v pátek, kdy čekají na juniory i reprezentanty do 23 let distanční závody volně. Junioři pojedou 5 a 10 kilometrů, kategorii do 23 let čekají tratě o délce 10 a 15 kilometrů.

MS do 23 let ve Vuokatti, sprint klasicky - muži: 1. Terentěv (Rus.), 2. Rysstad (Nor.), 3. Ardašev (Rus.),… 7. ČERNÝ, 19. KALIVODA. Ženy: 1. Lohmannová (Něm.), 2. Macokinová (Rus.), 3. Lindströmová (Švéd.),… 5. BERANOVÁ, 15. HOLÍKOVÁ, 18. NOVÁKOVÁ.