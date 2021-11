Novák se na úvod sezony blýskl v mrazivé Ruce. Skončil šestnáctý

Běžec na lyžích Michal Novák skončil na úvod Světového poháru šestnáctý na 15 kilometrů klasicky ve finské Ruce. Atakoval své životní maximum v seriálu v distančních závodech, kterým je 14. příčka na volné patnáctce z Falunu 2019. Vyhrál domácí Iivo Niskanen, mistr světa z roku 2017. Závod žen na desetikilometrové trati ovládla Švédka Frida Karlssonová před suverénkou posledních sezon Therese Johaugovou z Norska. České běžkyně se nevešly do první padesátky.

Novák ukázal, že by se mohl v olympijské sezoně výrazněji prosazovat i v distančních závodech, na což si věřil. Takhle dobře ještě v této disciplíně v Ruce neběžel. Poprvé v tomto středisku na klasické patnáctce bodoval, dosud bylo jeho maximem loňské 32. místo. Dnes měl velmi blízko k umístění v první patnáctce, od čtrnáctého Artěma Malceva z Ruska ho dělily dvě desetiny. Novák ztratil na vítěze 1:12,6 minuty a vytvořil si dobrou pozici do nedělního stíhacího závodu.

Na trati stejně jako všichni závodníci bojoval s velkou zimou, protože teploty na severu Evropy atakovaly minus 20 stupňů Celsia, což je hranice pro zrušení nebo odložení závodu. „S výsledkem jsem moc spokojen. Po včerejším nepovedeném závodě (sprintu) jsem si alespoň trochu spravil chuť. Jen mě mrzí, že od 14. místa mě dělily dvě desetiny. Musím ale říct, že ta zima byla šílená. Když tady jezdíme ve sjezdech 70 kilometrů v hodině, je pocitově ještě mnohem níž. Ten pozávodní stav byl kvůli tomu srovnatelný s tím, co zažíváme po závodech na 50 kilometrů,“ uvedl Novák v tiskové zprávě.

Trenér mužské reprezentace Vasil Husák jeho výkon vnímá jako dobré znamení směrem k olympijským hrám. „Zřejmě je to ledový muž, což je velmi dobrá zpráva směrem k Pekingu, kde mají také panovat silné mrazy,“ poznamenal.

Další čeští reprezentanti se neprosadili. Jan Pechoušek obsadil 56. příčku, Petr Knop skončil 77. a Luděk Šeller, který bodoval v pátečním sprintu, závod nedokončil. Na trati promrzl a trenéři nechtěli riskovat jeho zdraví, protože před dvěma týdny dobral antibiotika.

Niskanen se ujal vedení po třech kilometrech a už ho nepustil. Rusa Alexeje Červotkina nechal za sebou o 8,3 sekundy a pošesté v kariéře vyhrál závod SP. Všechny triumfy má z klasické patnáctky s intervalovým startem. Třetí příčku obsadil Rus Alexandr Bolšunov, vítěz posledních dvou ročníků SP.

Dvaadvacetiletá Karlssonová při druhém pohárovém triumfu v kariéře porazila favorizovanou Johaugovou o 13,7 sekundy. Oplatila jí porážku ze stejného závodu na předloňském MS v Seefeldu. Na stupních vítězů Seveřanky doplnila Němka Katharina Hennigová, jež se čtrnáctinásobnou mistryní světa prohrála jen o 1,5 sekundy.

Češky v mrazivých podmínkách nestačily, nejlepší z nich Petra Nováková byla dvaapadesátá s bezmála tříminutovým mankem. V šesté desítce se umístily i Petra Hynčicová (56.), Kateřina Janatová (57.) a Tereza Beranová (59.), Zuzana Holíková obsadila mezi 72 závodnicemi 68. příčku.

Závody SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko):

Muži - 15 km klasicky:

1. Niskanen (Fin.) 33:08,6 min., 2. Červotkin -8,3, 3. Bolšunov (oba Rus.) -14,1, 4. Valnes (Nor.) -15,2, 5. Usťugov -21,1, 6. Semikov (oba Rus.) -26,0, 7. Iversen (Nor.) -28,9, 8. Jakimuškin (Rus.) -29,5, 9. Klaebo -41,7, 10. Golberg (oba Nor.) -45,7, ...16. Novák -1:12,6, 56. Pechoušek -2:32,8, 77. Knop -3:18,1, Šeller (všichni ČR) nedokončil.

Pořadí SP (po 2 závodech): 1. Klaebo 119, 2. Valnes 118, 3. Terentěv (Rus.) 115, 4. Niskanen 100, 5. Červotkin 80, 6. Jouve (Fr.) 75, ...29. Novák 15, 47. Šeller 4.

Ženy - 10 km klasicky:

1. Karlssonová (Švéd.) 24:29,4, 2. Johaugová (Nor.) -13,7, 3. Hennigová (Něm.) -15,2, 4. Anderssonová (Švéd.) -31,8, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -35,1, 6. Brennanová (USA) -38,6, 7. Niskanenová (Fin.) -42,4, 8. Sorinová -45,6, 9. Stupaková (obě Rus.) -54,7, 10. H. Wengová (Nor.) -55,7, ...52. Nováková -2:50,2, 56. Hynčicová -2:56,6, 57. Janatová -2:57,2, 59. Beranová -3:05,3, 68. Holíková (všechny ČR) -4:25,4.

Pořadí SP (po 2 závodech): 1. Karlssonová 140, 2. Dahlqvistová 112, 3. Hagströmová (obě Švéd.) 88, 4. Johaugová 80, 5. Pärmäkoskiová 71, 6. Fallaová (Nor.) 70, ...31. Beranová 11.