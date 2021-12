Novák před Tour de Ski: Cítím, že si na mě soupeři dávají větší pozor

Dívají se na vás soupeři teď trochu jinak?

„Samozřejmě jsem to zaznamenal. I možná na trati to trošku cítím, že už si na mě dávají větší pozor. O tomhle tolik nepřemýšlím, extra se nebavíme, jestli mě vnímají, nebo jestli já vnímám ostatní.“

Daly vám předchozí úspěchy sebevědomí?

„Já jsem od té doby jel jenom sprinty. V Davosu jsem zajel asi nejlepší sprint v životě. Z Drážďan jsem trochu zklamaný, ale tam je to městský sprint, moc bych to úplně neřešil. Cítím, že jsem v té špičce, že jsem toho součástí. Už se nedívám na ty nejlepší, na tu špičku, jako na někoho jiného. Jsem prostě mezi nimi.“

Cítíte se stále v podobné formě jako na úvod zimy na severu?

„V Dráždanech byly pro mě závody jednoduché, necítil jsem, že bych se extra zadýchal. Myslím, že jsem pořád ve formě. Asi to nejde udržet úplně furt, ale já si myslím, že jsme udělali hodně dobrý program. Vynechal jsem i distanci v Davosu, jsem na tom dobře.“

Jak jste se na Tour připravoval?

„Z Drážďan jsme jeli na Boží Dar. Díky našim přátelům v Německu můžeme využívat kvalitní zázemí na skiaréně v Oberwiesenthalu. Měl jsem nějaký den volna, tréninky v pomalé intenzitě, plus posilovnu, potom krátké sprinty pro zintenzivnění a pak intervalový trénink.“

Líbí se vám, že se Tour koná v olympijské sezoně ve zkráceném formátu?

„Pomůže mi to. Rozzávodím se, dostanu se víc do rytmu. Hlavně z hlediska tréninku tady nasbírám hodně intenzity, po Tour si odpočinu, pak přijedeme do výšky, uděláme znova nějaký objem, ke konci nějakou intenzitu, to je ideální harmonogram k olympiádě. Ale je to samozřejmě těžký závod, přejíždí se na několik míst, všechno to balení, cestování, změna lokalit, je to znát.“

Na kterou zastávku Tour se nejvíc těšíte?

„Těším se do Oberstdorfu, tam se mi minulý rok na mistrovství docela zalíbilo. Val di Fiemme, to je taková klasika. Tratě jsou tam náročné profilem, nahoru – dolů. V Lenzerheide je to zrádné s nadmořskou výškou. Je to v rozmezí, kdy člověk neví, jestli je to vysoko, nebo ještě v pohodě. Je to kolem 1400 metrů nad mořem, nemáme s tím nejlepší zkušenosti. Jsem malinko nervozní, doufám, že to bude v pořádku. I proto jsem strávil pár dní na Božím Daru, což je tisíc metrů nad mořem.“

Co vám říká slavný závěrečný výstup na Alpe Cermis?

„Ta sjezdovka je hodně zajímavá. Baví mě, že je to od loňska hromadný start, to je mnohem zajímavější než handicap, co se dřív jezdil. Je to velké specifikum, člověk se tam nemůže vydat ze všech sil. Dostane se na nějakou úroveň výkonu a dál ho to úplně nepustí, protože by tam v kopci někde skapal.“