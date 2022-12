Česko má lyžaře v TOP 10. V Norsku byl Novák čtrnáctý, celkově na 9. místě

Ženskou desítku ovládla Kerttu Niskanenová z Finska a oslavila čtvrté vítězství v kariéře. Kateřina Janatová byla šestatřicátá, Nováková obsadila 49. pozici. Tereza Beranová den po životním šestém místě ve sprintu do dnešního závodu nenastoupila.

Novák doběhl do cíle v čase 24:30 a za Golbergem zaostal o půl minuty. Čtrnáctou příčkou si vyrovnal druhý nejlepší výsledek v sezoně, jeho maximem je desáté místo z pátečního sprintu.

Golberg deváté individuální vítězství v kariéře získal s náskokem 7,6 sekundy před krajanem Didrikem Tönsethem. Andrew Musgrave z Velké Británie se po pěti letech dočkal umístění na pódiu a na třetí příčce ztratil na vítěze 10,3 sekundy.

Niskanenová zvítězila o 12,7 vteřin před Annou Kjersti Kalvaaovou z Norska, třetí skončila Švédka Frida Karlssonová. Finka potvrdila, že jí intervalový závod na 10 km klasicky svědčí, naposledy v něm triumfovala vloni v Lenzerheide a na stejné distanci získala i dvě zbývající prvenství.

SP v běhu na lyžích v Beitostölenu (Norsko) - 10 km klasicky:

Muži: 1. Golberg 23:55,6, 2. Tönseth (oba Nor.) -7,6, 3. Musgrave (Brit.) -10,3, 4. Iversen -13, 5. Nyenget (oba Nor.) -20,3, 6. De Fabiani (It.) -21, ...14. Novák -34,4, 48. Fellner -1:31,2, 62. Šeller (všichni ČR) -2:24,3.

Průběžné pořadí SP (po 8 z 32 závodů): 1. Golberg 756, 2. Klaebo (Nor.) 430, 3. Nyenget 426, 4. Pellegrino (It.) 398, 5, Jouve (Fr.) 370, 6. Musgrave 365, ...9. Novák 355, 46. Černý 110, 79. Šeller 56, 120. Fellner 12.

Ženy: 1. Niskanenová (Fin.) 26:56,3, 2. Kalvaaová (Nor.) -12,7, 3. Karlssonová (Švéd.) -16,5, 4. Hennigová (Něm.) -23,0, 5. Matintalová (Fin.) -31,0, 6. Digginsová (USA) -33,8, ...36. Janatová -2:26,5, 50. A. Nováková (obě ČR) -3:44,4.

Průběžné pořadí SP (po 8 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 690, 2. Karlssonová 588, 3. Digginsová 538, 4. Hennigová 492, 5. Dahlqvistová (Švéd.) 478, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) 470, ...31. Beranová 180, 40. Janatová 139, 60. Antošová 72, 89. P. Nováková 8, 93. A. Nováková 6.