Návrat po porodu a hned druhé místo! Dobrý odrazový můstek, ví Razýmová

Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová se po mateřské pauze vrátila do závodní stopy. V rakouském St. Ulrichu am Pillersee skončila v sobotu patnáctá v klasickém sprintu a v nedělním závodě na 10 kilometrů bruslením skončila druhá, porazila ji jen Němka Helen Hoffmannová, letošní juniorská mistryně světa.

Razýmová přerušila kariéru před rokem a v červnu se jí narodila dcera Izabela. Razýmová se podle plánu neúčastnila úvodní série závodů Světového poháru a zimu zahájila na závodech Kontinentálního poháru v St. Ulrichu, kde na bruslařské desítce ztratila na Hoffmanovou 8,4 sekundy.

„Myslím si, že je to dobrý odrazový můstek. Těch pár vteřinek, které jsem na trati nechala, mrzí,“ hodnotila Razýmová. „Byl to první závod, byla jsem nečekaně docela nervozní. Myslím, že se to tak trochu podepsalo na výkonu. Zejména ze začátku ty pohyby nebyly tak efektivní, jak by mohly být.“

Razýmová do Světového poháru nastoupí na přelomu roku při Tour de Ski, ke které v současnosti směřuje svou přípravu.

„Jelo se mi úměrně, co mám teď za sebou. Nacházím se na konci tréninkového bloku. Doufám, že forma bude stoupat směrem k Tour de Ski,“ uvedla Razýmová. „Jsem ráda, že jsem si zase mohla vyzkoušet, jaké to je stát na startu, vyzkoušet si všechny ty úkony, co jsou před závodem potřeba. Věřím, že v dalším závodě to budu mít víc zautomatizované a bude to o něco snazší.“