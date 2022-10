Maminka Razýmová se vrací, hecovala ji i Neumannová: Říkala, že to jde!

Její život už nikdy nebude jako dřív. Ale do běžecké stopy se Kateřina Razýmová touží vrátit nejdřív, jak to půjde. Závodnice, která ve svých posledních dvou sezonách zazářila pravidelnými výlety do nejlepší desítky Světového poháru, olympijskou zimu vynechala kvůli mateřské pauze. Teď už ale pracuje na comebacku.

„My jsme s Katkou po celou dobu jejího těhotenství i po porodu byli v kontaktu. Musí přípravu přizpůsobovat dceři, připravuje se individuálně. Měla na šest měsíců zmražené FIS body, takže se může vrátit až v průběhu prosince,“ vysvětluje Štěpán Kaliba, sportovní ředitel běžeckého úseku.

Razýmová se už koncem září ukázala na mistrovství republiky na kolečkových lyžích, kde v intervalovém závodě i závodě do vrchu skončila druhá za suverénní Janatovou.

Razýmovou na sociálních sítích povzbudila i bývalá šampionka Kateřina Neumannová, která svůj velký comeback po mateřské přestávce předvedla před téměř dvěma desetiletími. Do Světového poháru se vrátila v prosinci 2003 a v Ramsau hned vyhrála, 171 dnů po porodu.

„Říkala jsem si, že to musím taky zkusit, když říkala, že to jde. Zjistila jsem, že sportovat šlo velmi brzy, protože jsem sportovala do poslední chvíle,“ vysvětlovala Razýmová.

Reprezentace v běhu na lyžích Hlavní trenér: Jan Franc Asistenti: Vasil Husák, Dušan Augustiňák Ženy: Barbora Antošová, Tereza Beranová, Zuzana Holíková, Kateřina Janatová, Adéla Nováková, Petra Nováková, Kateřina Razýmová Muži: Ondřej Černý, Adam Fellner, Michal Novák, Luděk Šeller

Během zimy se poprvé ukáže 17. a 18. prosince v závodě Kontinentálního poháru v rakouském St. Ulrichu. Dále se počítá s její účasti na Tour de Ski. Hlavním vrcholem však pro ni bude až únorový světový šampionát v Planici.

„Katka avizovala, i když otěhotněla, že její cíl se bude vrátit. Po porodu se snažila trénovat. Tušil jsem, že by se mohla udržet v dobré kondici. Teď předvedla, že určitě trénuje. Víme, že bude záležet, jak se jí podaří vrátit do formy, co měla. To je trošku otazník, doufejme, že se tomu přiblíží co nejvíc,“ říká Jan Franc, který v nové funkci hlavního trenéra koordinuje činnost mužského i ženského národního týmu.

Razýmová má za sebou originální příběh. S běžkami začala teprve ve svých dvaceti letech, v roce 2018 se dostala na olympiádu v Pchjongčchangu jako nezaměstnaná ve chvíli, kdy jí končilo studium. Průlom do špičky se jí podařil na podzim 2019, kdy v Ruce šokovala pátým místem na klasické pětce. Dohromady už byla v elitní desítce desetkrát, včetně desátého místa na předloňském Tour de Ski.

„Katka se inspirovala ženami, které to v minulosti zvládly. To ji pozitivně naladilo, že je možné se vrátit v lepší formě,“ říká Franc.

Neumannová měla velkou kariéru i před mateřskou pauzou, ale až po návratu z ní ji čekaly největší úspěchy – dva tituly světové šampionky a olympijské zlato. Razýmová doufá v něco podobného, první šanci bude mít v únoru na mistrovství světa v Planici. Může tam být v top formě?

„Já věřím, že to možné je. Na Tour de Ski bude důležité, aby si zkusila závody, spadl z ní první stres. Je reálné, aby na mistrovství světa byla ve velmi dobré kondici,“ říká Franc.

Ten se snaží na začátku nového olympijského cyklu budovat tým, který nebude spoléhat na jediné jméno. V mužském týmu se hodně čeká od Michala Nováka, v tom ženském teď letí dopředu Kateřina Janatová.

„Myslím, že se můžeme táhnout. Být v top deset téměř pokaždé. Jsem ráda, že je tam někdo lepší než já a dokáže mě táhnout a vyzvednout výš,“ říká Janatová, která oceňuje zápal, s kterým se Razýmová po porodu vrací. „Já si to nedovedu představit. Myslím si, že je to na tělo velký záhul. Ale už jsme mohli vidět, že kdo se vrátil po porodu, ať u Rusek nebo u Katky Neumannové, že jejich výkonnost šla hodně nahoru.“