Novák dvakrát v top 10: Nad očekávání, bedna byla kousek. Dařilo se i ženám

Tour de Ski odstartovala na švýcarském území v obci Val Müstair, která leží téměř 1400 metrů nad mořem. Elitní český závodník Michal Novák šel do boje s vysokými ambicemi. „Rád bych byl v top10, to je jasný. Důležitá je zejména regenerace, kterou jsem v minulosti ne vždy dobře zvládal,” plánoval před startem.

Hned v silvestrovském sprintu volnou technikou ukázal, že nemluvil do větru. Na těžké trati se dostal poprvé v kariéře do velkého finále pro šest nejlepších sprinterů, kde dokonce za sebou nechal hvězdné Francouze Lucase Chanavata a Richarda Jouvea.

Bramborová příčka za sprinterskými celebritami Johannesem Hoesflotem Klaebem a Federicem Pellegrinem znamenala i tak velkolepý výsledek na úvod Tour. Před Nováka se možná poněkud překvapivě vešel také Nor Sindre Bjoernestad Skar.

„Začátek Tour nad očekávání, jsem opravdu nadšenej. Je to nejlepší umístění v kariéře, i když bedna byla kousek. Nechal jsem se tam vycukat Chanavatem. Nechtěl jsem, aby mě zavřel u mantinelu. Pak nahoru do toho pajdáku už jsem neměl dynamiku,” hlásil Novák, který byl blízko velkého milníku. Český běžec na lyžích se totiž naposledy radoval ze stupňů vítězů ve Světovém poháru v listopadu 2013, kdy ve finském Kuusamu vyhrál Lukáš Bauer klasickou desítku.

Ve sprintu měly Češky hned několik želízek v ohni. Minimálně Kateřina Janatová a Tereza Beranová už v minulosti prokázaly kvalitní sprinterská vlákna. Více se dařilo prvně jmenované. Janatové unikla těsně vstupenka do finále, brala 7. místo, které následně zhodnotila kladně.

„Jelo se mi dobře, lyže mě podržely, takže velký dík servisu. Musím být spokojená. Je to můj nejlepší výsledek ve Světovém poháru, doteď jsem byla nejlépe devátá,“ řekla. Beranová si rovněž připsala body do seriálu díky 22. příčce.

Volným sprintem na Tour de Ski se mezi elitu vrátila Kateřina Razýmová 51. místem, ale sprint není její doménou. Čekalo se, co ukáže v nedělní stíhačce.

Desítka není pro muže ani ženy v současnosti vzdálenost, která by měla výrazně fyzicky dělit zrno od plev. Nadmořská výška přesto vytvořila ze závodů s Gundersenovou metodou už od startu detektivku. Nor Johannes Hoesflot Klaebo si sice dojel pro další triumf stylem start – cíl, za ním to ale vřelo.

Novák musel dlouho spolupracovat s ryzími sprintery, kteří po dobrém sobotním sprintu vyjížděli na Nový rok z výborných pozic. Postupně se však zezadu tlačila smečka velikánů. Nejprve dorazil Paal Golberg, který postupně setřásl téměř všechny ze skupinky za Klaebem včetně Nováka. Jediný, kdo se Nora držel, byl Ital Pellegrino. Znovu dokázal, že s věkem se zlepšují i jeho distanční vlohy.

Novák tak bojoval o 4. místo, ale to se rozplynulo v posledním okruhu, kdy grupu sprinterů s českým závodníkem dojeli zezadu vlčáci. Skvělou práci odváděli hlavně další Norové a Švéd Poromaa.

Novák se snažil jet takticky. „Nechtěl jsem to od začátku tahat, raději jsem pošetřil síly, takže úkol splněn a myslím, že mi to dalo určitou výhodu oproti konkurenci do dalších etap. Ostatní se vydali asi o něco víc. Nečekal jsem, že nás skupina zezadu pohltí tak rychle, což zamrzí. Servis pracoval dobře, ale cítil jsem docela dost pod nohou vosk, což není výrazná chyba, ale dlouhodobě na tom pracujeme. Třeba Pellegrino nám do kopce vždycky poodjel,“ prohlásil osmý muž v cíli.

Janatová ve stíhačce, podobně jako Novák, dlouho bojovala o elitní desítku. Ze šťastné sedmičky na startu nakonec byla spokojená třináctka. Rodačka z Jilemnice se sice neudržela na dostřel těch nejlepších, ale po dvou etapách Tour jí náleží rovněž 13. místo. Od desáté Norky Slindové ji dělí pouhých dvanáct sekund. „Se závodem jsem hodně spokojená. Je to jeden z mých nejlepších výsledků v klasice. Cítila jsem se dobře. Držela jsem si svoje tempo, nepřepálila jsem začátek a lyže za mě byly skvělý,“ řekla Janatová.

Sprinterka Beranová se ve stíhacím závodě propadla mimo bodovanou padesátku. Naopak Razýmová zvládla posun na 27. příčku.

Tour de Ski pokračuje v úterý v německém Oberstdorfu závody na 10 km klasicky s individuálním startem.

Tour de Ski v číslech

SPRINT VOLNĚ (1,5 km) - muži: 1. Klaebo (Nor.) 3:00,98, 2. Pellegrino (It.) -0,18, 3. Skar (Nor.) -2,19, 4. NOVÁK -3,39, 5. Jouve -3,41, 6. Chanavat (oba Fr.) -28,66, ...66. FELLNER vyřazen v kvalifikaci. Ženy: 1. Fähndrichová (Švýc.) 3:23,56, 2. Dahlqvistová (Švéd.) -0,47, 3. L. U. Wengová -0,62, 4. T. U. Wengová (obě Nor.) -2,35, 4. Karlssonová (Švéd.) -3:39, 6. Kalvaaová (Nor.) -7,95, 7. JANATOVÁ vyřazena v semifinále, ...20. BERANOVÁ vyřazena ve čtvrtfinále, 51. RAZÝMOVÁ vyřazena v kvalifikaci.

STÍHACÍ ZÁVOD NA 10 KM KLASICKY - muži: 1. Klaebo 25:55,0, 2. Golberg (oba Nor.) -10,2, 3. Pellegrino (It.) -10,2, 4. Krüger -28, 5. Skar -29,6, 6. Nyenget (všichni Nor.) -33,4, ...8. NOVÁK -34,1, 48. FELLNER -2:07,5. Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 ze 7 etap): 1. Klaebo 27:49, 2. Pellegrino -10, 3. Golberg -10, 4. Krüger -28, 5. Skar -29, 6. Nyenget -33, ...8. NOVÁK -34, 48. FELLNER -48. Průběžné pořadí SP (po 12 z 32 závodů): 1. Golberg 833, 2. Klaebo 732, 3. Pellegrino 601, 4. Holund (Nor.) 483, 5. Nyenget 461, 6. Jouve (Fr.) 460, ...8. NOVÁK 432, 64. ČERNÝ 110, 94. ŠELLER 56, 134. FELLNER 12. Ženy: 1. T. U. Wengová (Nor.) 28:51,3, 2. Niskanenová (Fin.) -0,4, 3. Karlssonová (Švéd.) -0,6, 4. Kalvaaová -1,9, 5. L. U. Wengová (obě Nor.) -21,8, 6. Hennigová (Něm.) -41,9, ...13. JANATOVÁ -1:16,2, 27. RAZÝMOVÁ -2:02,1, 54. BERANOVÁ -3:19,8. Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 ze 7 etap): 1. T. U. Wengová 31:13, 2. Niskanenová, 3. Karlssonová obě stejný čas, 4. Kalvaaová -2, 5. L. U. Wengová -22, 6. Hennigová (Něm.) -42, ...13. JANATOVÁ -1:16, 27. RAZÝMOVÁ -2:02, 54. BERANOVÁ -3:20. Průběžné pořadí SP (po 12 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová 975, 2. Digginsová (USA) 739, 3. Karlssonová 676, 4. Fähndrichová (Švýc.) 654, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) 652, 6. Hennigová (Něm.) 576, ...36. JANATOVÁ 195, 37. BERANOVÁ 191, 72. ANTOŠOVÁ 72, 107. P. NOVÁKOVÁ 8, 111. A. NOVÁKOVÁ 6.

Program:

3. ledna: 10 km klasicky – individuální start (Oberstdorf)

4. ledna: 20 km volně – stíhací závod (Oberstdorf)

6. ledna: sprint klasicky (Val di Fiemme)

7. ledna: 15 km klasicky – hromadný start (Val di Fiemme)

8. ledna: 10 km volně do vrchu – hromadný start (Val di Fiemme)